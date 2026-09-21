Chilena de Miguel Ángel Borja desató un pedido masivo en México: Fifa deberá decidir

La chilena de Miguel Ángel Borja, el pasado 19 de septiembre contra Chivas, provocó todo tipo de reacciones en la prensa mexicana y, además, desató un pedido generalizado en el país manito.

Sublime golazo de Miguel Ángel Borja: chilena soñada con América en México y candidata al Premio Puskás

Reciben como estrella a Miguel Ángel Borja en el país que jugará: firmará y lo presentan

Cabe recordar que la obra de arte de Miguel Ángel Borja llegó a los 70′ de partido, y puso el 2-1 con el que América le descontó a las Chivas. Tan solo tres minutos después, a los 74′, el propio colombiano puso el empate 2-2 final del partido.

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

En México piden el gol de Miguel Ángel Borja para el premio Puskás

Y se generalizó el pedido. Tanto la prensa como los aficionados en México empezaron a pedir la chilena de Miguel Ángel Borja como premio Puskás al mejor gol del año en Fifa.

La última palabra la tendrá Fifa, quien deberá decidir si incluir, o no, la chilena de Miguel Ángel Borja entre los preseleccionados al premio Puskás. El galardón al mejor gol del año se entrega en la ceremonia de los premios The Best, organizada por el máximo ente del fútbol mundial.

Estos son algunos de los titulares de la prensa mexicana, catalogando el gol de Borja como uno completamente digno del Puskás:

TUDN: “¡Ultra Mega Golazo! Chilena de Borja que pinta para el gol del año”

“Impresionante recurso del colombiano que provoca una obra de arte en el Coloso de Santa Úrsula”.

Miguel Ángel Borja, el hombre del momento en Club América de México. Foto: Getty Images

As México: “Miguel Borja anota golazo de ‘Puskás’ en el Clásico Nacional”

“Cuando el América no podía estar peor en el Clásico Nacional ante Chivas, llegó un golazo de Miguel Borja para poner a las Águilas en el juego cuando el Rebaño Sagrado tenía una ventaja de dos goles, llegó este golazo de chilena que puso al equipo en el partido”.

Récord: “¡Estás loco, Colibrí! Golazo de chilena de Miguel Borja ante Chivas en el Clásico Nacional”

“El jugador colombiano anotó el primer gol del conjunto azulcrema tras un centro pasado de Brian Rodríguez, que terminó por recomponer el colombiano. El Colibrí se lanzó por los aires del Coloso de Santa Úrsula y, con un remate excelso de chilena, puso el primero para comandar el intento de épica”.