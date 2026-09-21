Conductores, atentos: desde hoy podrían imponerles costosas multas por transitar en esta zona de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha informado que a partir de este 21 de septiembre de 2026, el distrito comenzará a imponer comparendos económicos a todos los conductores del país que ingresen o se mantengan de manera indebida en el carril preferencial de la calle 63.

¿Trampa para el bolsillo? Piden claridad en carriles preferenciales de Bogotá para evitar multas a conductores

Previamente, esta zona se encontraba en una fase pedagógica que se llevó a cabo entre el 1 y el 20 de septiembre. Durante este tiempo, el distrito se dedicó a realizar controles, colocar comparendos pedagógicos y brindar cualquier clase de información a los conductores sobre el funcionamiento de este carril y la fecha en la que comenzaban las sanciones.

No obstante, a partir de hoy, los agentes de tránsito tienen la capacidad de imponer sanciones económicas a cualquier usuario que no respete las normas establecidas. De acuerdo a lo que informó la alcaldía, cualquier conductor que bloquee, invada o haga mal uso del carril estaría recibiendo un comparendo en donde deberá pagar un valor de $633.200 pesos.

Los conductores que hagan uso indebido del carril preferencial de la calle 63 podrán recibir un comparendo económico. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

El objetivo que tiene la Secretaría Distrital de Movilidad es brindar una mejor organización en este corredor y permitir que los buses del transporte público cuenten con el espacio necesario que les ayuda a transitar con mayor facilidad.

Por medio de esto, se busca que los SITP reduzcan aquellas situaciones que podrían afectar sus recorridos y mejorar las condiciones de desplazamiento para casi 7.000 usuarios que hacen uso diario de este tramo.

La Secretaría hace un llamado a todos los conductores de la ciudad para que planeen sus recorridos, respeten la señalización y eviten ingresar al carril.

¿Qué vehículos no pueden cruzar por el carril preferencial?

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que los vehículos particulares, motocicletas, taxis y vehículos de transporte especial no podrán utilizar el carril. De ser así, se les impondrán sanciones económicas.

El ingreso al carril preferencial está permitido en casos específicos, como giros a la derecha o acceso a predios. Foto: Secretaría de Movilidad - API

Eso sí, existen ciertas ocasiones en las que sí pueden transitar por esta zona:

Para realizar un giro a la derecha.

Para ingresar a un predio.

Para permitir el ascenso o descenso de pasajeros, excepto en las zonas destinadas a los paraderos del SITP.

En cada uno de estos casos, el ingreso se tiene que realizar de forma segura y respetando la señalización y las condiciones de circulación de la vía.

Para los vehículos de emergencia, la recomendación que da el Distrito es hacer uso del carril central, en donde solamente podrán utilizar el carril preferencial cuando haya un espacio disponible y se encuentren atendiendo una emergencia o tengan activadas las luces o sirenas.