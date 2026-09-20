Uber responde por la muerte de una joven: deberá pagar USD 40 millones a su familia

La plataforma de transporte Uber se encuentra en una situación delicada, luego de que tuviera que pagar 40 millones de dólares a los padres de una joven que murió atropellada después de que un conductor de la aplicación la dejara abandonada en una autopista de Estados Unidos.

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Los hechos se presentaron el 12 de agosto de 2023, cuando el conductor había recogido a la víctima conocida como Emily Normadin-Parker y a su amiga, Luna Moore, en un bar del condado de Orange.

En el transcurso del viaje, Moore comenzó a sentir molestias, lo que derivó en que vomitara en el coche. Esto provocó que el conductor se detuviera y les ordenara a las mujeres que se salieran del coche, además de exigir el pago inmediato de una tarifa de limpieza en la carretera. Mientras este se encontraba discutiendo con Moore, Emily se adentró en la vía, donde posteriormente fue atropellada.

Fue por estos hechos que los padres de Normandin-Parker y Moorer demandaron tanto al conductor de Uber como a la compañía, y acordaron definir el litigio a través de un arbitraje.

Emily Normandin-Parker, una joven de 23 años que murió atropellada en una autopista de California Foto: Redes sociales

Uber alegó que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos en 2023, al afirmar que el conductor que llevaba a las dos mujeres era un contratista independiente.

Sin embargo, el juez del caso, Richard Stone, argumentó que tanto la compañía como el usuario de la aplicación tenían la misma responsabilidad. Adicionalmente, comentó que el conductor dejó a las jóvenes en un sitio inseguro e ilegal y que tenía la capacidad de haber tomado una salida mucho más cercana y estacionarse en una zona segura.

Es por ello que el juez concluyó que Uber debe pagar el valor mencionado, 20 millones de dólares a cada uno de los padres de Emily y 300.000 dólares más a Moore.

Luego de que se conociera el veredicto, Uber expresó su rechazo a que la compañía fuera legalmente responsable tras lo ocurrido.

El caso llevó a Uber a enfrentar una millonaria demanda por la muerte de una de sus pasajeras. Foto: Redes sociales

“Hemos seguido reforzando nuestro enfoque en materia de seguridad a lo largo de los años mediante nuevas tecnologías, políticas y medidas de protección avaladas por expertos en seguridad, incluidas directrices adicionales para que los conductores eviten dejar a los pasajeros en lugares inseguros”, comentó la empresa.

Los millones obtenidos por los padres de Emily serán destinados a financiar el trabajo de la Fundación Emily Normadin-Parker, que fue creada para prevenir que ocurran más casos como estos.

“Las víctimas merecen nuestro apoyo y jamás deben ser avergonzadas ni silenciadas. Nos esforzamos por garantizar que las víctimas sean escuchadas y apoyadas, y trabajamos para evitar que más jóvenes sean violados o asesinados”, menciona la fundación.