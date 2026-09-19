Daniel Briceño arremete contra las decisiones de movilidad de la Alcaldía de Galán: “Secretaría de Inmovilidad de Bogotá”

El abogado y representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, compartió su punto de vista ante las múltiples decisiones y acciones que ha realizado la Alcaldía de Bogotá en materia de movilidad para la capital del país.

Durante los últimos meses, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha estado realizando varios operativos con el objetivo de mejorar la circulación en la ciudad, además de realizar demoliciones para brindar un mejor espacio para los ciudadanos.

Dentro de los hechos más recientes que realizó el Distrito, se encuentra la instalación de una nueva semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50, la cual comenzará sus operaciones a partir del próximo 20 de septiembre.

El nuevo semáforo estará en la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Foto: Secretaría de Movilidad - A.P.I.

La razón por la que la Alcaldía está colocando estos nuevos semáforos es para poder organizar los flujos vehiculares, además de brindar un cruce seguro para los peatones que transitan por el sector. El Distrito indica que durante un día hábil, más de 3.500 ciclistas y 590 peatones cruzan por este corredor, el cual ha tenido registros de accidentes viales.

“Con esta nueva semaforización ordenamos los flujos vehiculares, mitigando los riesgos de choques y conflictos, priorizando la seguridad vial de todos, en una intersección que registra 19 personas lesionadas en siniestros viales graves entre 2023 y 2025″, afirmó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

Respuesta de Briceño

Luego del anuncio por parte de la Alcaldía de Bogotá, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, rechazó las acciones realizadas por el Distrito.

En palabras del abogado, la llegada de esta nueva semaforización no trae beneficios a los ciudadanos de la capital, sino que, de lo contrario, generará más problemas de movilidad.

Briceño no solamente arremetió contra el caso de la semaforización de la glorieta de la calle 63, sino que también criticó otras gestiones que ha realizado la administración Galán.

“Semáforos en glorietas, cámaras de recaudo que les llaman ‘salvavidas’, taches y resaltos en todas las vías, reducción de carriles a diestra y siniestra en una ciudad colapsada, reductores de velocidad sin criterio: Secretaría de Inmovilidad de Bogotá”, comentó.

El representante a la Cámara también se ha pronunciado acerca de la implementación de las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá, sobre las que ha pedido al presidente Abelardo De La Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, suspender estos dispositivos.

“Por favor, revisen el tema de Bogotá. En Bogotá estamos cansados de la persecución; estamos cansados de que, a través de un discurso de cuidado de la vida, lo que hayan montado realmente sea un mecanismo efectivo de recaudo de plata para alimentar burocráticamente a esa Secretaría”, afirmó.