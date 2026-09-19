J Balvin sorprendió a sus seguidores con el mensaje de cumpleaños que dedicó públicamente a Valentina Ferrer.

La publicación llega pocos días después de que la modelo confirmara el final de su relación con el cantante y llamó la atención por el tono afectuoso de sus palabras.

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La publicación de J Balvin destaca a Valentina Ferrer como mujer

Este 19 de septiembre, J Balvin publicó varias fotografías de Valentina Ferrer para felicitarla por su cumpleaños número 33.

El cantante acompañó las imágenes con un mensaje en el que destacó la personalidad de la modelo, su manera de amar y la admiración que siente por ella.

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió.

También hizo referencia a Río, el hijo que tienen en común: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

J Balvin continuó: “Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”.

El mensaje terminó con un deseo para la modelo: “Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das”.

El mensaje genera preguntas tras la separación

La publicación llamó especialmente la atención porque apareció pocos días después de que Valentina Ferrer confirmara que ella y J Balvin habían decidido “tomar caminos separados”.

La modelo explicó que la decisión había sido tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, y señaló que su prioridad continuaría siendo acompañar a su hijo Río.

En ese contexto, el tono del mensaje de cumpleaños generó preguntas entre los seguidores de ambos.

J Balvin habló con admiración de Ferrer y destacó su papel como madre, pero no hizo referencia en la publicación a un posible regreso de la relación, ni se refirió a los motivos de su separación.

Hasta el momento, J Balvin y Valentina Ferrer no han revelado públicamente cuál fue la razón que llevó al final de su relación.

La separación se produjo en medio de la polémica generada por las declaraciones de la modelo mexicana Melanie Pavola, quien aseguró haber tenido un encuentro con J Balvin durante el periodo en que Valentina Ferrer estaba embarazada de Río.

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Posteriormente, Pavola volvió a pronunciarse y ofreció disculpas a Ferrer, asegurando que “a las dos nos mintieron”.

Sin embargo, estos señalamientos no permiten afirmar que una infidelidad haya sido la causa de la separación.

Ni J Balvin ni Valentina Ferrer han confirmado públicamente esa versión ni han relacionado las declaraciones de Pavola con la decisión de poner fin a su relación.

Por ahora, el mensaje de cumpleaños de J Balvin se suma a la atención que ha generado el final de su relación con Valentina Ferrer, pero no cambia lo que ambos hicieron público sobre la separación.