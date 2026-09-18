Mujer con la que J Balvin habría sido infiel dio mensaje directo a Valentina Ferrer pidiendo perdón; se fue contra él: “A las dos nos mintieron”

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer sigue dando de qué hablar en redes sociales. Ahora, Melanie Pavola, mujer que anteriormente aseguró haber tenido un vínculo con el cantante colombiano durante el embarazo de la modelo argentina, volvió a hablar y está vez lo hizo con un comentario en apoyo a Valentina.

La razón por la que Valentina Ferrer viajará a Colombia tras su ruptura con J Balvin: “Yo me organizo”

El nuevo mensaje apareció después de que se diera a conocer la ruptura de la pareja, que durante años mantuvo su vida sentimental y familiar lejos de los reflectores. Pavola usó sus redes sociales para cambiar el tono de sus anteriores comentarios y dedicarle unas palabras a la ahora expareja del cantante paisa.

“Tienes razón, Valentina, discúlpame. Estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga”, escribió Pavola. Sin embargo, insistió en su versión sobre lo que habría ocurrido entre ella y el artista.

“Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron”, agregó la mujer, y esta frase llamó la atención de los internautas y abrió nuevamente el tema acerca de la vida amorosa del cantante.

Lo dicho por Melanie llega en medio de la reciente separación de J Balvin y Valentina, pareja que inició su relación en el año 2017 y que en 2021 recibió a Río, su único hijo.

Durante los años que estuvieron juntos, ambos procuraron mantener su relación y su vida familiar en un segundo plano. Aunque compartieron fotos y momentos juntos, también evitaron entregar demasiados detalles sobre su intimidad.

Reviven video de Melanie Pavola exponiendo presunta infidelidad de J Balvin Foto: Tomado de redes sociales

Lo que hace Melanie Pavola añade otro capítulo a la polémica, especialmente por los mensajes que había publicado anteriormente sobre el supuesto vínculo con el cantante. No obstante, hasta ahora, ni el cantante colombiano ni Valentina Ferrer han confirmado la versión de Pavola.

Luego de que se diera a conocer la separación amorosa, algunos internautas pusieron en duda lo que dijo Melanie, mientras otros se enfocaron en el mensaje dirigido a Ferrer y en su afirmación de que ambas habrían vivido situaciones similares.

“Me alejé”: reviven dura confesión de J Balvin sobre su relación con Valentina Ferrer y su salud mental

La frase sobre las supuestas mentiras también desató una ola de comentarios entre quienes siguen la historia de la expareja, pues el mensaje fue publicado justo cuando la separación se volvió mediática.

Por ahora, el cantante y la modelo mantienen silencio sobre los motivos de su decisión de tomar “caminos separados”. tampoco han dado detalles sobre su situación actual, mientras en redes continúan las reacciones al mensaje de Melanie Pavola.