Día negro para Luis Díaz: faena del Bayern Múnich sin el guajiro partícipe en Bundesliga

Partido a partido se confirma que Luis Díaz no transita por su mejor momento en el inicio de la temporada 2026/2027 con Bayern Múnich.

A pesar de que este viernes fue nuevamente titular vs. Unión Berlín, quedó por fuera de los anotadores de la faena que vivió el elenco local en Allianz Arena. Los dirigidos por Vincent Kompany ganador por 7-0 y el guajiro volvió a ausentarse en el marcador.

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Hasta el minuto 60 aproximadamente estuvo en el campo de juego, cuando fue sustituido por el marroquí Ismael Saibari, quien anotó el quinto del Bayern siete minutos después de haber entrado (70′).

Anulado por fuera de lugar

Durante el primer tiempo el guajiro tuvo su chance frente al pórtico rival. Después de una jugada colectiva que elaboraron sus compañeros, luego le pusieron el balón filtrado para que anotara.

Sin problema se le vio a Díaz picar el balón al golero rival y anotar, pero de inmediato la terna arbitral le echó abajo su anotación. Su posición de adelanto a la hora de partir fue el ‘pecado’ cometido para que no contase.

Luis Díaz en una acción manifiesta de gol que fue anulada por fuera de lugar en Bayern Múnich Foto: Getty Images via AFP

A pesar de intentarlo por todas las vías, en los 62 minutos que permaneció en campo el colombiano no se volvió a encontrar con una acción tan clara. Su calificación al acabar su tiempo en campo fue de 6.6, la más baja del tridente de atacantes.

Michael Olise se fue de triplete

A la par de lo que es un bajo nivel de Díaz, está lo que viene haciendo el francés Michael Olise. Ese talentoso extremo por el otro costado se mantiene dulce con el gol y frente a los de Berlín marcó tres anotaciones, además, de dar una asistencia.

Para las aplicaciones el partido del delantero galo fue calificado con 10 puntos. A la perfección hizo todo lo que le correspondía en los minutos 43, 73 y 77, justo antes de unirse a la selección de Francia a la que fue convocado en la primera citación hecha por Zinedine Zidane como DT.

Otros que se hicieron presentes en el festín de goles de Bayern Múnich en el marco de la fecha 4 de Bundesliga fueron Jamal Musiala (18′) y Harry Kane (39′), a través de un gol de tiro penal que le significó su anotación 100 en el rentado local.

Luego de esa actuación magistral de los dirigidos por Vincent Kompany habrá una para extensa en Bundesliga hasta el próximo 10 de octubre, cuando Ausburgo será el rival de Bayern que será visitante.

Fecha Fifa sin acción para Díaz

Néstor Lorenzo dio a conocer el jueves pasado la lista de convocados para los amistosos de la fecha Fifa de septiembre frente a México, Paraguay y Perú. Díaz Marulanda no estuvo en los 26 nombres elegidos por el entrenador de la Tricolor.

Néstor Lorenzo reclama por una falta cometida a Luis Díaz durante el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Los motivos del argentino para dejar por fuera al guajiro fueron explicados a detalle en rueda de prensa.

Según el DT, entre él y Díaz hubo una conversación vía telefónica donde ambos acordaron que lo mejor era no trasladarse esta vez desde Europa a Estados Unidos.

“‘Te veo cansado, Lucho. No tienes el sprint que es tuyo, ¿qué te pasa?’, y bueno, consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos”, reveló.