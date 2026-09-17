Bayern Múnich vs. Unión Berlín: canal y hora para ver a Luis Díaz intentando levantar en Alemania

Este viernes, 17 de septiembre de 2026, Bayern Múnich de Luis Díaz recibe al Unión Berlín, por la cuarta fecha de la Bundesliga. La hora de arranque será a la 1:30 p.m. (horario colombiano) y el canal para ver en vivo será ESPN y Disney+ en streaming.

Vincent Kompany fue sincero y confesó lo que pasa con Luis Díaz en los entrenamientos del Bayern

Hubo una razón detrás de la no convocatoria a Luis Díaz: Néstor Lorenzo reveló la llamada que tuvieron

Se trata de una oportunidad para que Bayern Múnich siga buscando el liderato de la Bundesliga. Además, es una nueva chance para que Luis Díaz levante nivel.

No ha sido un buen arranque para Lucho en esta temporada 2026-2027. Su falta de definición, y errores en el campo, hacen que la prensa alemana, y los hinchas del Bayern, tengan al guajiro en el ojo del huracán.

Han sido tan continuos los fallos de Luis Díaz, de cara al gol, que sus propios jefes del Bayern Múnich han salido a defenderlo públicamente. Parece cuestión de tiempo para que el colombiano regrese a su óptimo nivel.

“Ha marcado una cantidad increíble de goles en los entrenamientos. Si implementa eso en el partido, entonces todo volverá a estar bien”, dijo el técnico del cuadro bávaro, Vincent Kompany, previo al juego contra Unión Berlín.

Kompany on Luis Díaz: "He has scored an incredible amount of goals in training. If he implements that in the game, then everything will be fine again" pic.twitter.com/407VCyGJXr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2026

Antes, el domingo 13 de septiembre, el director general deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, también hizo una férrea defensa sobre Díaz:

“¿Qué soy yo, como defensor que nunca ha marcado un gol, para decirle a Lucho Díaz cómo puede mejorar su definición? Lucho no tiene el ritmo en este momento".

Y agregó: “Probablemente está pensando: ‘¿La golpeo de primera o doy un toque más?’ Y para entonces, el balón ya se ha ido. En algún momento, su sequía terminará”.

Max Eberl on Luis Díaz's missed chance today and recent form: "What am I, as a defender who has never scored a goal, supposed to tell Lucho Díaz about how he can improve his finishing? Lucho doesn’t have the momentum at the moment. He’s probably thinking, ‘Do I take it first… pic.twitter.com/tOfE3nMBk4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2026

Luis Díaz, fuera de convocatoria en Selección Colombia

Este jueves, 17 de septiembre, Néstor Lorenzo reveló la llamada que tuvo con Luis Díaz previo a la convocatoria de la Selección Colombia. El guajiro no entró en la lista para los amistosos ante México, Paraguay y Perú.

“En algunos casos, como el de Luis Díaz, por ejemplo, hablé con él y le dije: ‘Te veo cansado, Lucho. No tienes el sprint que es tuyo, ¿qué te pasa?’, y bueno, consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos”, reveló Lorenzo.

La expectativa está en que Luis Díaz regrese pronto al combinado Tricolor.

¿Qué canal pasa en vivo el Bayern Múnich vs. Unión Berlín?