Hubo una razón detrás de la no convocatoria a Luis Díaz: Néstor Lorenzo reveló la llamada que tuvieron

Luis Díaz es la gran ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia. Este jueves, 17 de septiembre, causó sorpresa la ausencia del guajiro en el listado de 26 llamados.

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Sin embargo, hay una razón por la que no convocaron a Luis Díaz, y el propio entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, lo dijo en una rueda de prensa ante los medios.

En concreto, Néstor Lorenzo llamó a Luis Díaz, y dio detalles de la conversación: “En algunos casos, como el de Luis Díaz, por ejemplo, hablé con él y le dije: ‘Te veo cansado, Lucho. No tienes el sprint que es tuyo, ¿qué te pasa?’, y bueno, consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos”.

Además, Lorenzo afirmó que esta ausencia puede significar ver nuevos talentos en la Selección Colombia, algo que denota esta convocatoria. Son varios los nombres que integran la renovación, como Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Camilo Durán.

Luis Díaz no ha tenido un buen arranque en esta temporada 2026-2027 con Bayern Múnich. La falta de gol, los fallos de cara al arco y algunas falencias en el juego asociativo hacen que lluevan las críticas.

El propio Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, ha salido en defensa de Luis Díaz, pidiendo paciencia:

“Ha marcado una cantidad increíble de goles en los entrenamientos. Si implementa eso en el partido, entonces todo volverá a estar bien”.

Se espera que Luis Díaz recupere nivel, regrese a la Selección Colombia y sea referente en esta renovación que vive el plantel cafetero de cara al Mundial 2030.

Néstor Lorenzo hizo revolcón en la Selección Colombia

Además de los nuevos jugadores, Lorenzo oficializó a sus nuevos ayudantes: José Bazán, Christian Ozorno y Ariel Cerulli lo van a acompañar en esta nueva etapa con la Tricolor.

Sobre el retiro de James Rodríguez, afirmó: “No intervine en la decisión, lo escuché y respeté los tiempos. Yo lo sabía desde el partido con Suiza; respeté el tiempo que él decidió de cómo y cuándo anunciarlo”.

Néstor Lorenzo habló sobre el heredero de la '10' en Selección Colombia. Foto: Getty Images

Y respecto al nuevo 10, reveló: “Seguramente el 10 se use, es una camiseta honorable para la Selección Colombia. Hay jugadores que la usarán y jugarán bien. Hay que entender el proceso de los jugadores, de los chicos que vienen de Sub-15 o Sub-17. Hay madera y ya va a aparecer el 10 que enamore nuevamente”.