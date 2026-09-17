La nueva lujosa camioneta con motor híbrido que funcionaría bajo el agua: este es el precio, que les competiría a Mercedes y Toyota

Horse Powertrain, la empresa productora de motores que es filial de reconocidas marcas como Renault y Geely, presentó el Horse B20, un nuevo motor híbrido capaz de funcionar 1,1 metros bajo el agua, en medio del Salón del Automóvil de Pekín, China.

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Este prometedor motor no es una ilusión para el futuro y en el evento asiático se reveló que ya se utiliza en la Geely Galaxy Cruiser 700, una camioneta híbrida de tres velocidades que por el momento solamente se comercializa en Asia y próximamente llegará a España.

La Cruiser 700 es reconocida por ser una ostentosa camioneta que, por su diseño, algunos seguidores la asimilan con la reconocida Mercedes-Benz Clase G, la cual cuadruplica su precio. La camioneta china está avaluada en el mercado en 51.000 euros aproximadamente.

CHINA GREIFT DIE MERCEDES G-KLASSE AN. 🇨🇳



Tank 700: ab ~51.000 €

Mercedes G-Klasse: über 200.000 €



Der Tank kommt dabei mit über 850 PS.



Ist die G-Klasse diesen gewaltigen Preisunterschied noch wert? pic.twitter.com/f9yPaR5cRB — Goldi (@goldi__of) September 15, 2026

Para evidenciar el impacto de esta todoterreno asiática, ha superado las 43.900 reservas en menos de una hora desde que se abrió su preventa en China. Esta cifra evidencia el potencial que tiene esta camioneta, que distintos amantes ya empiezan a comparar con las marcas más importantes de la industria, como Toyota y Mercedes.

El nuevo motor

Este nuevo elemento puede sobrevivir bajo el agua gracias a su protección IPX8, que consiste en sellar completamente el propulsor, el cual le permitirá su funcionamiento en condiciones extremas.

Detallaron que el B20 está compuesto por cuatro cilindros en línea de dos litros con turbocompresor e inyección directa, el cual puede ser adaptado para un vehículo totalmente híbrido, un híbrido enchufable o un eléctrico.

Pesa 130 kilos y ofrece entre 140 y 185 kW (187 y 248 hp) y desarrolla un torque máximo de entre 300 y 380 Nm.

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Además, el otro ítem que le permite estar preparado para las extremas condiciones que se plantean es la doble refrigeración totalmente activa que mantiene la temperatura del propulsor en las condiciones apropiadas en situaciones prolongadas.

Por el momento, este motor solo ha sido vinculado a la todoterreno de Geely; sin embargo, no se descarta la incorporación a otra compañía, puesto que la invención es de la fabricante del propulsor y no del automotor.

La compañía fabricante tiene cinco centros de investigación y desarrollo en Europa, China y América y es cercana a varias importantes compañías del sector como Volvo Cars, Proton, Nissan y Mitsubishi Motors, además de las anteriormente mencionadas Geely y Renault.

Aunque esta cercanía puede llegar a ilusionar a los amantes de estas marcas, esto no significa que el motor pueda llegar a sus vehículos.