Revelador reporte de los vehículos matriculados en Colombia: ¿se venden más eléctricos, híbridos o de combustión?

Pese al notable crecimiento de los híbridos y eléctricos en Colombia, los carros a combustión tradicional siguen dominando el mercado automotor, siendo los más vendidos, según el boletín más reciente de la Andi y Fenalco.

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Las tecnologías limpias se abren paso con firmeza en el mercado automotor colombiano. En agosto, los modelos híbridos y eléctricos representaron casi el 50% de las matrículas registradas en el RUNT, consolidando la transición hacia la movilidad sostenible en el país.

El reporte especifica que en este mes se registraron 27.124 vehículos nuevos en Colombia, consolidando un buen momento para la industria, ya que supera al año pasado. De estos, 4.542 fueron unidades 100% eléctricas y 9.195 híbridos, mientras que 13.387 corresponden a los automóviles a combustión.

De esta forma se evidencia el dominio de los ‘vehículos tradicionales’, pero también destaca el repunte de las nuevas tecnologías que, en comparación con el agosto de 2025, representan un impresionante avance. El crecimiento de los eléctricos fue de 176%, mientras que el de los híbridos fue de 51,6%, marcando una realidad distinta con respecto al año anterior.

Los modelos eléctricos e híbridos sumaron miles de nuevas matriculaciones durante los primeros ocho meses de 2026. Foto: Getty Images

Se esperan nuevos récords

La venta de vehículos vive una de las mejores temporadas de su historia y la proyección de Fenalco es que este se convierta en el año donde el país registre más automotores en su historia.

Hasta el momento, este logro se ostenta en el año 2011, cuando se vendieron aproximadamente 333.921 unidades, pero en entrevista con SEMANA, el gerente del sector automotor de Fenalco, Eduardo Visbal, reveló que proyectan que este 2026 supere este umbral.

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Con corte al 31 de agosto, en Colombia se han registrado 213.377 vehículos, pero falta el comportamiento del mercado en los meses que tradicionalmente repuntan las estadísticas.

El histórico de las matrículas de los automóviles desde 2014 demuestra que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre es cuando más repuntan los números, siendo este el gran potenciador de las métricas.

Reporte de la ANDI y Fenalco. Foto: Reporte de la ANDI y Fenalco

A esto se le suma la influencia de momentos particulares que vive el país y que pueden beneficiar la industria, como el bajo precio del dólar. El panorama para los empresarios de este sector es favorable y hay marcas que resuenan propiamente.

En este escenario sobresalen marcas como Tesla, que ostenta el modelo eléctrico más vendido y el carro de mayor número de matrículas en el país dentro del ranking general. En contraste, firmas tradicionales pierden terreno en el segmento de nuevas tecnologías, aunque mantienen su fortaleza a través de sus ofertas convencionales a combustión.