Álvaro Montero cobra revancha con la prensa argentina: esto dicen tras el juego ante São Paulo

Las críticas sobre Álvaro Montero mermaron significativamente en Argentina, y ahora la prensa de ese país elogia al colombiano. Este martes, 8 de septiembre, el guardameta fue determinante en el triunfo de Boca Juniors ante São Paulo.

Boca Juniors y Montero sacan leve ventaja en La Bombonera y se ilusionan con las semifinales de Sudamericana

Así tituló la prensa argentina por el partidazo de Álvaro Montero: fue héroe de Boca Juniors

Concretamente, Montero tuvo un par de intervenciones que ilusionan a Boca Juniors con avanzar en la Copa Sudamericana 2026. El elenco Xeneize ganó 1-0 este martes ante São Paulo, y viaja a Brasil con la convicción de poder llegar a semifinales.

Cuando São Paulo exigió a Montero, el colombiano respondió. Aunque el arranque del guardameta en Boca Juniors levantó críticas, de a poco se ha vuelto un indiscutido que ayuda a su equipo a ganar.

Montero es tema central en la prensa argentina. Esto es lo que dicen algunos medios de ese país sobre su partido en La Bombonera ante São Paulo:

TyC Sports puntuó a Álvaro Montero

Le dan una calificación de 7 y explican: “Otro excelente partido del colombiano. Es el dueño total del arco”.

El mejor calificado en Boca Juniors, por el medio referenciado, fue Alan Velasco. Le dieron 9, y sustentaron: “Figura colosal, jugó su mejor partido y recibió una merecida ovación absoluta”.

¡YA ES COSTUMBRE! Montero hizo su gesto viral en la previa del choque entre Boca y San Pablo por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Olé: “Las atajadas de Álvaro Montero”

“En el inicio del cotejo en la Bombonera fue clave la aparición del arquero Álvaro Montero para sostener el cero en el arco del elenco comandado por el Vasco Arruabarrena. En una acción que nació de un mal pase de Tomás Belmonte, el delantero Luciano cabeceó solo: su testazo fue desviado por el colombiano, que tiró la pelota al córner”.

TNT Sports elogia a Montero

“Desde la izquierda llegó un centro que encontró completamente libre a Luciano, quien cabeceó con dirección al arco. Sin embargo, Montero apareció con una notable atajada para enviar la pelota al córner”.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Boca Juniors y São Paulo?

El martes, 15 de septiembre de 2026, São Paulo ejercerá como local ante Boca Juniors y por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Se espera que Álvaro Montero siga defendiendo el arco xeneize y sea clave para lo que viene.