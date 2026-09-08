Lucas González confiesa dónde sueña dirigir: Atlético Nacional es su gran vitrina

Las sensaciones de Lucas González, como técnico de Atlético Nacional, son positivas de arranque. Agarró al equipo a mediados de 2026, luego de que el verdolaga perdiera la final liguera del primer semestre ante Junior.

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Con un clima caliente, Lucas aceptó el reto. Es de la casa, conoce la institución y espera, junto a sus jugadores y cuerpo técnico, levantar la estrella de final de año con Nacional.

Sin embargo, Lucas González apunta alto. Admite que su sueño es dirigir la Selección Colombia, y este tiempo que esté en Atlético Nacional le sirve de vitrina para alcanzar el objetivo.

Lucas González sueña con dirigir la Selección Colombia

“Tiempo y títulos (para llegar a la Selección Colombia). El tiempo lógicamente nos va a dar mucha experiencia, pero hay que demostrar que somos lo suficientemente buenos para un día ser considerados. Ojalá pase porque es el sueño de niño, y difícilmente para arriba haya algo más”, le dijo González a Win Sports.

🟢⚽“Es el sueño de niño: dirigir la Selección Colombia”. Lucas González, técnico de Nacional.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/wmotjtlcTF — Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026

Y es que González se volvió en uno de los técnicos más mediáticos de los últimos años en Colombia. Los títulos aún no lo acompañan, pero es cierto que ha estado bastante cerca de lograrlo, y ya ha llegado a instancias finales.

De momento, la experiencia de Lucas González data de equipos de la talla como América de Cali y Atlético Nacional, dos de los más grandes del país. Sin embargo, también dejó sensaciones positivas en Águilas Doradas, y llevó al Deportes Tolima a una final de liga.

Así va el Atlético Nacional de Lucas González

Al firmar con Nacional, González entiende que tiene dos objetivos por delante: la Copa y la Liga BetPlay. En ambos, luego de un par de partidos, sigue con vida y apunta a seguir mejorando, tanto en resultados como en estilo de juego en la cancha.

Con cinco partidos jugados, Nacional asoma en la cuarta casilla de la Liga BetPlay y suma 12 puntos. América de Cali, líder con 20 puntos, tiene tres partidos más que el verde de Antioquia.

En Copa, el panorama también es favorable. El pasado 7 de septiembre, Nacional eliminó al Deportivo Cali, en casa, con goleada 3-0 a favor y clasificación directa a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Pasto y Deportivo Independiente Medellín.

Nacional celebra la victoria ante Cali. Foto: Atlético Nacional

Hay expectativa por lo que pueda hacer Lucas González de cara a la mitad del semestre, mientras el estratega continúa ajustando y dándole su idea de juego a Atlético Nacional.