Santa Fe saca como figura al arquero de Vasco da Gama: llave abierta en Copa Sudamericana

Este martes, 8 de septiembre de 2026, Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0 en la ida de los cuartos de final en la Copas Sudamericana. Sin embargo, más allá de la paridad, las opciones no faltaron para ningún lado.

Polémico gol anulado a Santa Fe que salva a Vasco Da Gama en El Campín: offside que levanta críticas en Sudamérica

De hecho, el portero de Vasco da Gama, Léo Jardim, sacó dos pelotas claras sobre el final que hubiesen significado el triunfo de Santa Fe ante su público en El Campín.

DOBLE ATAJADA DE JARDIM



Fenomenal lo del arquero de Vasco Da Gama en dos ocasiones para ahogarle el 1-0 a Independiente Santa Fe.



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La llave queda abierta de cara al partido de vuelta. Será el próximo martes, 15 de septiembre, con Vasco da Gama ejerciendo de local en el estadio São Januário de Río de Janeiro.

Un partidazo en el estadio El Campín

Palos, intervenciones, salvadas y hasta goles anulados. Santa Fe y Vasco da Gama dejaron uno de los partidos más emocionantes en la llave de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los que avisaron primero fueron los cardenales. Sobre los 7′, Iván Scarpeta anotaba el primero de Independiente Santa Fe, de cabeza, pero se lo acabaron anulando por fuera de juego.

Helibelton Palacios tuvo un mano a mano que acabó enviando a las nubes; Vasco da Gama generaba peligro gracias a los desbordes de Marino Hinestroza, y la defensa de Santa Fe respondía cuando era llamada a ser protagonista. Con ese panorama, se fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, las emociones se elevaron. Weimar Asprilla, el portero de Santa Fe, salvó una pelota de gol que parecía clara en un mano a mano de Vasco da Gama, mientras que el atacante cardenal, Franco Fagúndez, estrelló una pelota contra el palo.

TREMENDO LO DE ASPRILLA



Atajadón del arquero de Independiente Santa Fe ante la definción de Spinelli.



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EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A INDEPENDIENTE SANTA FE



Fagúndez, cerca de marcar el 1-0 ante Vasco Da Gama.



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Luego, cuando ya el partido estaba en sus últimos suspiros, Santa Fe se fue al ataque sobre el pórtico de Vasco da Gama y el guardameta Léo Jardim respondió con creces.

Hay un sabor agridulce en el elenco cardenal, que pudo sacar ventaja en casa. No obstante, apelará a la épica, como la eliminación a River Plate en Buenos Aires, y buscará sacar a Vasco da Gama en Brasil.

Datos generales del partido Santa Fe vs. Vasco da Gama

Marcador final : Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama

: Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama Fecha : 8 de septiembre de 2026

: 8 de septiembre de 2026 Estadio : Nemesio Camacho El Campín

: Nemesio Camacho El Campín Alineaciones:

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Alejandro Torres, Jhojan Torres, Jáder Obrian, Emerson Rodríguez, Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez Bebanz, Lucas Freitas, Lucas Piton; Ramon Rique, Cauan Barros, Johan Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira, Claudio Spinelli. DT: Pedro Emanuel.