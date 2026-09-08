‘Trend’ de los 80: estos eran los carros que dominaban las calles colombianas

Un nuevo trend en redes sociales revivió la época de los años 80 y permitió recordar las costumbres y tendencias que enmarcaron esta década, cuando el sector automotriz tuvo protagonismo con tradicionales modelos de Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota.

Estos son los modelos de carros tradicionales que ahora tienen versión 100 % eléctrica en Colombia

En Colombia, esta época estuvo enmarcada por la consolidación de varias plantas de ensamble en el territorio nacional. Este fue el caso de Sofasa, en Envigado, y Colmotores, en Bogotá.

En este contexto, varios modelos se hicieron icónicos y algunos de ellos ya anuncian su versión eléctrica, como el Renault 4. El auge de estos diseños todavía resuena en el imaginario de los colombianos y no se quedó simplemente en un carro de la época.

Los indiscutibles protagonistas de las vías colombianas

Renault 4, “el amigo fiel”

El Renault 4, protagonista de la historia automotriz colombiana. Foto: Renault - API

Pocos colombianos pueden decir que no conocen este vehículo. Aunque debutó en los años 70, durante los 80 reafirmó su condición de carro popular por excelencia con sus versiones Plus 25 y Master. Su motor económico y una suspensión capaz de sortear la compleja topografía nacional le alcanzaron para ser icónico en la clase media colombiana de la época.

Renault 9 y Renault 18:

Renault se consolidó en Colombia durante esta década. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

La marca revolucionó el segmento familiar medio y alto con el Renault 18 (lanzado a inicios de la década) y el Renault 9 (presentado a mediados de los 80). El R9, en particular, destacó por su espacio interior, baúl amplio y modernidad tecnológica para la época, convirtiéndose en uno de los carros más vendidos y ensamblados en la historia del país.

Chevrolet Chevette

Chevrolet Chevette fue taxi en Colombia. Foto: Redes sociales - A.P.I.

Producido por Colmotores, el Chevette fue la respuesta directa de Chevrolet a Renault para el segmento compacto y familiar. Este vehículo estuvo disponible en versiones sedán, hatchback y, posteriormente, en taxi. Su tracción trasera, robustez mecánica y bajo costo de mantenimiento lo hicieron omnipresente en las principales ciudades.

Mazda 323

Mazda 323. Foto: ullstein bild via Getty Images

Ensamblado en Colombia desde 1983, el Mazda 323 redefinió los estándares de confort, diseño y acabados en el país. En sus versiones hatchback (NS/HE) y sedán (NX), se transformó en el objeto de deseo de la juventud y las familias urbanas gracias a su suavidad de marcha y fiabilidad japonesa. Tal fue su éxito que todavía hay algunos de estos vehículos rondando las calles cafeteras.

Mazda 626:

Mazda 626, el vehículo de lujo de la época. Foto: Denver Post via Getty Images

Este carro representó el escalón superior del lujo y el rendimiento ejecutivo en los años 80. Con motores de 1.8 y 2.0 litros y tableros repletos de botones e indicadores avanzados para la época, el 626 fue el sedán referente de directivos y profesionales independientes.

Toyota Land Cruiser (Serie 40/70) y Nissan Patrol

La línea Land Cruiser nació en 1950 con objetivos de servicio militar. Foto: Getty Images

En la ruralidad colombiana y en las zonas de geografía quebrada, los camperos japoneses eran ley. El Land Cruiser (conocido popularmente como el “Macho” o “Carro de Chasis”) y el Patrol dominaron el transporte veredal, el trabajo agropecuario y las flotas intermunicipales gracias a su tracción 4x4 e indestructible mecánica.