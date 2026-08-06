Renault 4 eléctrico en Colombia: esta será la primera ciudad en ver la nueva versión del ‘amigo fiel’

En el marco de los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026, la marca de automóviles francesa, Renault, informó sobre el regreso de uno de los modelos más conocidos e importantes en la cultura automotora colombiana.

La meta de Renault en ensamblar vehículos de nuevas tecnologías en Colombia: esto es lo que se sabe

Se trata de nada más ni nada menos que del Renault 4, el carro que por más de 20 años fue ese ‘amigo fiel’ de muchas familias, recorriendo las ciudades, montañas y carreteras del país.

El coche es conocido también por otros aspectos, entre ellos su practicidad, versatilidad y capacidad de adaptarse a cualquier desafío que se le presentara.

El Renault 4, protagonista de la historia automotriz colombiana, inicia una nueva etapa. Foto: Renault - API

Es por ello que Renault informó que el legado de este tan reconocido vehículo volverá a estar presente en territorio colombiano, por medio del Renault 4 E-Tech eléctrico, una unidad que mantiene la esencia del carro original, pero ahora con una propuesta 100% eléctrica y conectada.

¿Dónde se presentará el nuevo modelo Renault 4 E-Tech eléctrico?

Renault informó que el sitio en donde será presentado por primera vez a los colombianos será en la Feria de las Flores, específicamente, en el marco del tradicional “Desfile de Autos Clásicos y Antiguos”.

La presencia de este vehículo, que es para muchos sinónimo de cultura colombiana, no solo forma parte de un nuevo lanzamiento, sino que trae consigo un nuevo paso a la evolución de vehículos eléctricos que comienzan a tener más impacto en el país.

“El crecimiento de nuestra producción, los resultados comerciales alcanzados, el fortalecimiento de las exportaciones y este primer encuentro del Renault 4 E-Tech eléctrico con los colombianos reflejan el momento que vive Renault en Colombia”. comentó Juan Camilo Vélez Martínez, presidente y director general de Renault-Sofasa.

El Renault 4 E-Tech eléctrico marca el regreso de un ícono automotor en Colombia. Foto: Renault - API

La marca de carros comentó que el crecimiento de este coche deriva del talento que tienen a su disposición y que hizo posible el regreso del Renault 4 a la nación.

Para poder mostrar el coche en su máximo esplendor, el Renault 4 E-Tech eléctrico ha pasado por una serie de procesos para ser validado.

El vehículo ha recorrido más de 1.400 kilómetros en carretera, permitiendo a los fabricantes evaluar cómo este se comporta en condiciones propias de la geografía colombiana.

Además, el modelo ha estado sometido a pruebas de conducción, entre ellas el arranque en pendiente con carga completa, el frenado en condiciones que exigen al coche y la regeneración de energía.

También se analizaron las evaluaciones del sistema de climatización, carga de batería en corriente AC y DC y desempeño a diferentes alturas del territorio nacional.