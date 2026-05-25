La meta de Renault en ensamblar vehículos de nuevas tecnologías en Colombia: esto es lo que se sabe

Por medio de un anuncio realizado en Francia, la marca de automóviles Renault comentó sobre su más clara intención de invertir en la fabricación de un nuevo vehículo que poseería “nuevas tecnologías” y sería elaborado en la planta Renault-Sofasa, ubicada en el municipio de Envigado.

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De acuerdo con el comunicado por parte de la empresa francesa, ante el auge transformatorio que se vive en el mundo automotor, donde cada vez los modelos de vehículos derivan hacia los elementos eléctricos y tecnológicos, observan que Colombia es un país con potencial en desarrollo de estas herramientas, teniendo oportunidad de ser una base industrial estratégica para los planes de expansión en Renault.

¿Por qué fue escogida la planta de Renault-Sofasa para el ensamblaje de carros eléctricos?

De acuerdo con la marca francesa, la planta colombiana de Renault-Sofasa ha tenido un muy importante papel dentro de la producción global de sus modelos. Desde el comienzo de sus operaciones, que van a cumplir un total de 57 años en 2026, ha permitido ensamblar más de 1,7 millones de vehículos.

En los registros de su página web, Renault indica que esta planta tiene la capacidad de producir 80.000 vehículos al año. Durante el primer trimestre de 2026, su actividad generó la fabricación de 10.600 vehículos.

Asimismo, recalca que cerca del 40% de lo que fabrican es destinado a 11 mercados que se ubican en países de Centro y Suramérica, siendo México la nación que se ha convertido en su principal cliente con el 60% de los vehículos exportados.

La planta de Renault-Sofasa ha estado en Colombia por más de 50 años Foto: Renault - API

La planta también ha recibido inversiones durante los últimos años por más de 52 millones de euros, enfocadas en introducir nuevos vehículos, además de brindar mayores mejoras en las plantas y en sus proveedores.

Es ante ello que Renault observa el impacto que tiene esta planta para su negocio y por lo que se convertirá en un centro de producción sumamente importante para implementar modelos de nuevas tecnologías.

Según Renault, el objeto de esta nueva inversión deriva de su plan estratégico conocido como “futuREady”, con el que se busca generar una estructura más competitiva y flexible que encamine a la presencia de nuevos carros electrificados, que contarán con nuevas tecnologías, software y redes industriales más sólidas.

Esta estrategia busca estar vigente hasta el año 2030 y que impacte en el mercado global. Es ante ello que Renault busca fomentar el lanzamiento de 14 nuevos modelos de la marca hacia la fecha establecida, además de la meta de vender dos millones de unidades en el mundo.

La empresa de carros francesa espera que, en el tramo de este tiempo, la mitad de las ventas esperadas provenga de los mercados fuera del continente europeo.

Asimismo, espera que los modelos que sean vendidos en este continente tengan características eléctricas, mientras que otros mercados internacionales esperarán que la participación llegue al 50%.