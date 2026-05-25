James Rodríguez sufrió una molestia física con Colombia: Néstor Lorenzo reveló el estado del ‘10’

Néstor Lorenzo reveló que James Rodríguez sufrió una molestia física en el campamento de la Selección Colombia. Esto hizo que el volante de la Tricolor estuviera ausente en un par de entrenamientos, pero el estratega argentino afirma que el jugador ya está bien.

Contundente respuesta de James Rodríguez a los que critican su carrera: rompió el silencio tras varios años

Cabe recordar que James Rodríguez fue uno de los primeros en unirse a la Selección Colombia, en Medellín, tras ser liberado por Minnesota United para que se centrara 100 % en la preparación al Mundial 2026.

Néstor Lorenzo: “James tuvo un dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos”

“James está bien, llegó muy bien. Ha entrenado mucho; después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien y en buena condición”, fueron las palabras textuales de Néstor Lorenzo este lunes, 25 de mayo, en la rueda de prensa donde dio a conocer los 26 convocados al Mundial 2026.

🗣️ "James tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos; pero está bien, en buena condición"



🇨🇴 Néstor Lorenzo actualizó el estado del capitán de la Selección, convocado para la Copa del Mundo



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Eso quiere decir que, a priori, James Rodríguez sigue preparándose de manera satisfactoria y con miras a hacer un buen Mundial con Colombia. Es el capitán en la era Lorenzo, y su inclusión en la lista de 26 era casi segura, tal como acabó ocurriendo.

Se prepara el capitán: a pesar de su reciente molestia física, James Rodríguez sigue con pie derecho de cara al Mundial 2026. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Tanto Rodríguez como sus compañeros de la Tricolor se preparan para el próximo partido, que será ante Costa Rica. Este se llevará a cabo el lunes, 1 de junio de 2026, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Será el punto de partida para la Selección Colombia previo a la cita orbital. Miles de aficionados despedirán al equipo en el coloso de la 57, alentándolos para que hagan una buena presentación en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Continuará o no Néstor Lorenzo en Colombia después del Mundial?

Otro tema importante que dejó la rueda de prensa de Néstor Lorenzo fue el de su continuidad o no en la Selección Colombia. Mucho se viene especulando sobre si el estratega argentino continuará en el banquillo cafetero apenas finalice la venidera cita orbital.

“No voy a hablar de eso, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial. Dios dirá”, reveló el argentino.

🗣️ "Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial"



🇨🇴👀 Néstor Lorenzo evita hablar de su futuro en la Selección más allá de la Copa del Mundo



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Con el Mundial 2026 culmina el primer objetivo de Néstor Lorenzo, quien llegó a la Selección Colombia, como director técnico, a mediados de 2022. En medio, alcanzó la final de la Copa América 2024 y obtuvo buenos resultados en eliminatorias y amistosos contra rivales de gran nivel.

Sin embargo, el cierre de la eliminatoria y los amistosos ante Francia y Croacia levantan muchas dudas sobre el rendimiento de la Selección Colombia. Con ese panorama, viajan a Norteamérica para el torneo.