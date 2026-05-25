Así reaccionó Rafael Santos Borré por quedar fuera del Mundial 2026 con Colombia: tomó decisión

Rafael Santos Borré fue perdiendo terreno en la Selección Colombia hasta quedar borrado del equipo bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

A pesar de que el argentino lo tenía como un fijo, para el Mundial 2026 decidió no llevarlo por su presente con Internacional de Brasil. En su lugar llamó a Juan Camilo Hernández, quien cuenta con mejores números en el Real Betis de España.

Rafael Santos Borré había sido tenido en cuenta en la convocatoria de marzo con Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Para el delantero, que era uno de los ‘mimados’ de Lorenzo en llamados anteriores, el golpe de quedarse fuera de la lista final le generó “tristeza”.

Por medio de sus redes sociales personales, escribió un mensaje en el que dio a conocer cuáles eran sus sensaciones al no verse entre los convocados.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”, lamentó.

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“Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, afirmó de cara a la Copa del Mundo.

A comparación de Roger Martínez, quien reclamó por no estar en la prelista de 55, Borré fue consciente de que no llegó a la recta final de la definición en buen nivel y de que había otros mucho mejores para aportarle a la Tricolor.

Lorenzo sentencia el llamado

Durante la rueda de prensa que ofrecieron la Federación Colombiana de Fútbol y el entrenador Néstor Lorenzo, este contestó algunas preguntas de la prensa. Entre los interrogantes estuvo la decisión de dejar fuera al jugador de Internacional.

"En este momento la condición de 'Cucho' es mejor que la de Rafael Santos Borré, fue muy duro llamarlo y decirle que no iba a estar convocado": Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia. 🇨🇴🔥⚽#FINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/r2eWPPaI8y — Win Sports (@WinSportsTV) May 25, 2026

“La actualidad del ‘Cucho’ Hernández es mucho mejor que la de Borré″, zanjó sin mostrar alguna duda de lo decidido.

“Rafa siempre se entregó y fue parte del proceso, fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo”, completó diciendo en la rueda de prensa de este 25 de mayo.

Cifras que sacaron a Borré del Mundial

Un total de 17 apariciones ha tenido Rafael Santos Borré en su club durante el Brasileirao. Solo pudo anotar dos goles y dio una asistencia, lo que lo enmarcó en una pobre calificación de menos de 7,0 puntos.

Por Copa anotó un tanto más, además de cinco en el Campeonato Gaúcho y uno más en la Recopa Gaúcha. Dichos tantos fueron aislados; durante varios partidos pasó sin marcar, mientras que en otros sí era más regular.

Rafael Santos Borré, delantero de Internacional de Brasil Foto: Getty Images

Contra Córdoba ya había perdido el puesto. El crecimiento acelerado de Luis Javier Suárez en Europa también fue dando ‘palo’ al llamado de Borré, hasta que llegó la decisión final de no ser tenido en cuenta para el Mundial.

Al delantero, que surgió en Deportivo Cali, a sus 30 años le resta pensar en cómo desea que sea su futuro deportivo tras la Copa del Mundo.

En Inter de Porto Alegre está bien, pero no juega lo suficiente para pensar en que recupere el nivel que alguna vez se le vio. Estudiar ofertas podría ser una chance, en la que River Plate es una posibilidad latente por su pasado exitoso allí durante 2018 y 2021.