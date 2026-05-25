Así fue el ‘portazo’ de la Selección Colombia contra Sebastián Villa: escándalo judicial le pesó

Sebastián Villa encontró cerradas las puertas de la Selección Colombia. Aunque tenía el permiso de Independiente Rivadavia para unirse a los entrenamientos en Bogotá, no fue necesario que viniera luego de conocerse la lista de convocados de Néstor Lorenzo.

Convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo anunció sus 26 jugadores para el Mundial 2026

El entrenador argentino lo contempló como opción para la prelista entregada a mediados de este mes, pero le dio un ‘portazo’ en el momento definitivo camino al Mundial 2026.

La posible convocatoria de Villa generó polémica en la opinión pública, todo por los escándalos judiciales que protagonizó en su etapa como jugador de Boca Juniors.

Aunque el futbolista asegura estar limpio de toda culpa, lo persigue la mancha de aquellas demandas que se hicieron públicas por parte de su expareja sentimental.

Sebastián Villa (izq.) en partido de Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira. Foto: AFP

Rechazo a Sebastián Villa

Hasta la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, envió una carta abierta a la Selección Colombia pidiendo que Sebastián Villa no fuera convocado. “La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, sentenció.

“El mensaje que enviamos cuando relativizamos la violencia contra las mujeres por talento, popularidad o rendimiento deportivo es desolador”, completó.

En la prensa deportiva también hubo rechazo hacia la posibilidad de ver a Villa en la lista definitiva de 26 jugadores. “Figura un impresentable condenado, lo que de una vez demuestra la caradura moral del personaje que lo elige”, dijo Carlos Antonio Vélez el día de la prelista.

“La camiseta de la selección nacional debe ser portada por quienes, además de lo deportivo, sean ejemplo de los niños y jóvenes que siguen a sus componentes… Ética del fulano, cero”, agregó.

Lista de borrados para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo pasó la escoba en la Selección Colombia

Sebastián Villa, mientras tanto, siguió dejando buenas sensaciones en lo netamente deportivo. Independiente Rivadavia fue el primer clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores y el extremo colombiano tuvo mucho que ver en su rol como capitán.

Pero la bola de rechazo en Colombia se hacía cada vez más grande y su nombre dejó de tener fuerza para un evento tan importante como el Mundial 2026. Este lunes había una pequeña posibilidad de escuchar a Villa entre los convocados; sin embargo, Lorenzo prefirió decantarse por otras opciones como Carlos Andrés Gómez y Jáminton Campaz.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026