Sebastián Villa: golazo y asistencia en Libertadores que resuenan en Selección Colombia

Este jueves, 21 de mayo de 2026, Sebastián Villa se reportó con gol y asistencia en un partido de Copa Libertadores. Su equipo, Independiente Rivadavia, venció de visita y por 4-2 a Deportivo La Guaira en Caracas, Venezuela.

Defensora del Pueblo cuestiona el llamado de Sebastián Villa a la Selección Colombia: fuerte pronunciamiento

Villa integra la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia al Mundial 2026. Su llamado está envuelto en polémica, con numerosas reacciones por parte de la prensa y los aficionados, pero lo cierto es que Néstor Lorenzo presta especial atención a su rendimiento.

Golazo y asistencia de Sebastián Villa en Copa Libertadores

Primero fue la asistencia. Llegó a los 19’ del primer tiempo, cuando Sebastián Villa envió un centro perfecto con la derecha, después de enganchar a la defensa rival, y Alex Arce lo cambió por gol. Era el 1-0 a favor de Independiente Rivadavia.

¡CLASIFICADO PERO NO SE RELAJA! Centro TOP de Villa y cabezazo letal de Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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Deportivo La Guaira empató a los 28′, pero sobre los 33′ apareció Sebastián Villa y puso el 2-1 parcial para Independiente Rivadavia. El colombiano agarró de primera la pelota, tras un destacado pase de su compañero, Matías Fernández, y empezó a encaminar la goleada que su equipo propinaría en Venezuela.

¡AH LISTO, CIERREN TODO! Mati Fernández y un pase TOP para que Sebastián Villa marque el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira. ¡QUÉ GOLAZO!



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Así las cosas, Independiente Rivadavia asegura su clasificación como líder del grupo C de la Copa Libertadores con 13 puntos. Estará en octavos de final, con Sebastián Villa como una de sus grandes figuras hasta ahora.

¿Sebastián Villa irá al Mundial 2026 con Colombia?

Las críticas por su llamado a la prelista de La Tricolor son tantas, que no existe certeza sobre si estará o no en la convocatoria final de 26 al Mundial. La última palabra la tiene Néstor Lorenzo, quien el día que entregó los primeros 55, explicó la inclusión de Villa.

“Con él tenemos comunicación continua como con todos. Villa es un jugador que entiendo la preocupación de la opinión pública. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre miramos el tema personal. Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.