Definida la final del Torneo Betplay: sin jugar, Real Cartagena es finalista y se ilusiona con el ascenso

Real Cartagena es el otro finalista del Torneo Betplay en este primer semestre del año. El club cartagenero, sin jugar en la última fecha de los cuadrangulares, pudo confirmar su cupo en la final y ahora definirá el campeón ante el Envigado, que por un punto le ganó la posición al Deportes Quindío.

El club cartagenero tuvo una destacada actuación en Cuadrangulares Semifinales, donde se quedó con el primer lugar del Grupo B con apenas cinco partidos jugados. Le sobró la sexta jornada contra el Bogotá FC para definir su condición de finalista. Ahora se espera la confirmación por parte de la Dimayor para las fechas y horarios de la final.

Más exactamente, Real Cartagena obtuvo en esta fase tres victorias consecutivas, un empate y una sola derrota, a la espera del resultado frente a Barranquilla FC por la fecha 6. Es decir, 10 puntos para hacerse inalcanzable para Unión Magdalena, Barranquilla FC y Bogotá.

Real Cartagena Foto: Alcaldía de Cartagena

Un premio a su regularidad y fortaleza durante los cuadrangulares. Real Cartagena logró avanzar a la instancia definitiva del campeonato y ahora aumenta sus posibilidades de ascender a finales de este año. El club cartagenero no está en la A desde 2012, sumando 14 años consecutivos en la segunda división.

“DIMAYOR felicita a jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas de Real Cartagena por alcanzar este importante objetivo y les desea éxitos en la final del torneo”, fue el mensaje de la Dimayor tras el 0-0 entre Unión Magdalena y Bogotá FC, resultado que permitió la celebración anticipada.

Real Cartagena se ilusiona con el ascenso

Se considera al Real Cartagena como un club tradicional del fútbol colombiano debido a su amplia representación en la Costa Caribe, después del Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena. Fue finalista de la Liga Colombiana en 2005, cuando el Deportivo Cali de Hugo Rodallega lo venció y se quedó con el título. ‘Hugol’ anotó doblete en la ida.

El Cartagena tiene a varios jugadores de renombre en su nómina, siendo Fredy Montero, con pasado en el Sporting Lisboa de Portugal, su máxima figura y capitán en el camerino.

Luego aparece Jarlan Barrera, un volante que prometía desde la Selección Colombia Sub-20 y con un destacado paso por el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, con el que fue campeón. Se suma el volante ofensivo Mauro Manotas, con pasado en la MLS de Estados Unidos, y Cristian Graciano, quien estuvo en el Medellín.