Sale a la luz el ritual que hizo el técnico Néstor Lorenzo previo al Mundial 2026

Tras oficializarse la prelista de 55 jugadores elegibles para la Copa del Mundo 2026, el cuerpo técnico de la Selección Colombia inició la fase de entrenamientos en el departamento de Antioquia.

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Los primeros futbolistas en presentarse al llamado en la sede deportiva de Guarne fueron Camilo Vargas, James Rodríguez y Álvaro Montero, a quienes posteriormente se sumaron Dávinson Sánchez, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla y Deiver Machado.

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A pesar del inicio de los trabajos de campo, el director técnico del conjunto nacional, Néstor Lorenzo, no estuvo presente durante las primeras jornadas de la concentración.

James Rodríguez fue de los primeros en liberarse de su club para llegar a la concentración del equipo nacional. Foto: Getty Images

De acuerdo con información suministrada por el periodista Javier Hernández Bonet, en el programa radial Blog Deportivo de Blu Radio, la ausencia del entrenador argentino se debió a su permanencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde donde se trasladó el pasado miércoles 20 de mayo para asumir la dirección del equipo.

El ritual al que se sometió Lorenzo

La información indicó que el estratega se reunió con los mamos, quienes ejercen como líderes espirituales y autoridades tradicionales de los cuatro pueblos indígenas de la región: Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.

Néstor Lorenzo acumula dos derrotas seguidas previas al mundial. Foto: Getty Images

Este encuentro tenía el objetivo de realizar un ritual tradicional, conocido como “baño espiritual”, en el cual se realiza limpieza espiritual y reconexión con el entorno natural; es considerado un proceso de respeto dentro de las costumbres de las comunidades locales.

Dicho procedimiento de la cultura indígena busca la eliminación de cargas de estrés y tensiones acumuladas antes de asumir compromisos de alta exigencia. El ritual se desarrolla bajo la guía estricta del mamo y se compone de tres etapas específicas:

La limpieza del pensamiento: El visitante sostiene un mechón de algodón para depositar simbólicamente sus preocupaciones y tensiones, el cual es posteriormente incinerado por la autoridad tradicional en un fuego ceremonial.

La comunidad Kogui es una de las más representativas de la región. Foto: SEMANA

El baño de plantas: Se vierte sobre el cuerpo un preparado con hojas medicinales de la alta montaña o se asiste a puntos específicos de los ríos sagrados de la zona para un tónico físico.

Se vierte sobre el cuerpo un preparado con hojas medicinales de la alta montaña o se asiste a puntos específicos de los ríos sagrados de la zona para un tónico físico. El pagamento y la protección: Se realiza una ofrenda a la tierra en señal de agradecimiento y el mamo coloca un hilo de algodón bendecido, conocido como “seguranza”, que funciona como protección.

Fase final de preparación de cara al Mundial

Con la incorporación de Néstor Lorenzo al grupo en Guarne, el cuerpo técnico se encuentra a la espera del arribo de figuras de la nómina como Luis Díaz y Luis Javier Suárez para completar el grupo de preparación.

Boletería Selección Colombia. Los precios que costarán las entradas del amistoso entre la Tricolor y Costa Rica, programado para el 1 de junio. Foto: Tomada de la FCF

El cronograma de la Federación Colombiana de Fútbol contempla que los entrenamientos continúen en el oriente antioqueño antes del viaje de la delegación a la capital del país.

Antes de la cita orbital, está programado para el próximo 1 de junio de 2026 el último compromiso de preparación del equipo colombiano.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, escenario donde la escuadra nacional se enfrentará a Costa Rica en el partido de despedida de la delegación de cara al torneo mundial.