Perla de Selección Colombia, al Liverpool: Nacional celebra fichaje por dineral que le entra

Una nueva venta de un jugador colombiano al exterior se ha reportado en las últimas horas de este viernes 22 de mayo. Samuel Martínez, Sub-17 de Atlético Nacional y Selección, será nuevo jugador del Liverpool.

Aquel ’10′ que llamase la atención del mundo en el Sudamericano que se jugó a principios del año fue tentado por los Reds, quienes ganaron la pelea a otros gigantes del Viejo Continente.

Samuel Martínez, de la Selección Colombia Sub-17 vs. Argentina en el Sudamericano Foto: Getty Images

César Luis Merlo, periodista argentino que está al pendiente de los fichajes del mundo entero, fue uno de los primeros en reportar: “Samuel Martínez, figura de la selección Sub-17 de Colombia, jugará en el Liverpool, que superó a otros gigantes de Europa”.

Adicional a esto, dio a conocer la cifra que ganará el elenco verdolaga por la venta de la joya que, ni siquiera, ha tenido su debut profesional en el primer equipo.

“Atlético Nacional embolsará u$s 1M y conservará % de una futura venta. Se sumará cuando cumpla 18 años y firmará por 5 años. Ya cruzan”, añadió sobre los datos contractuales adicionales.

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Reportes de la prensa internacional

Matteo Moretto, de MARCA, fue uno de los comunicadores en el extranjero que también salió a reportar la venta del talento colombiano a la escuadra que tiene como casa el mítico estadio de Anfield Road.

“Samuel Martínez, joven promesa colombiana del Atlético Nacional, se convertirá en nuevo jugador del Liverpool”, sentenció de entrada.

“Las partes están terminando la documentación para cerrar la negociación”, añadió sobre el estado en el que va el negocio.

“El acuerdo se cerrará por alrededor de un millón de euros, y el club colombiano se reserva un % de una futura venta. Cuando el mediapunta cumpla 18 años, firmará un contrato de cinco años con el Liverpool”, se contrasta con la información de Merlo.

Finalmente, Moretto acabó por revelar las otras instituciones que estaban tras el 10: “El Liverpool se ha impuesto a otros grandes clubes europeos como el Barcelona y el Borussia Dortmund”.

Explosión en Sudamericano lo llevó a Europa

Un torneo le bastó a Martínez para llamar la atención del mundo entero. Fue el Sudamericano Sub-17 en el que quedó, junto a la Tricolor, como campeón tras dejar en el camino a gigantes del continente como Brasil y Argentina, respectivamente. A nivel personal, sus estadísticas mostraron que su nivel era superlativo en comparación con el resto. En seis juegos, el creativo acumuló un total de 455 minutos y pudo anotar tres goles.

Samuel Martínez, de la Selección Colombia Sub-17 Foto: Getty Images

Sin debutar va a Liverpool

Martínez será otro caso de aquellos jugadores nacionales que no jugarán a nivel profesional en la liga de su país, pero que de manera apresurada dieron el salto al balompié internacional.

En la actualidad, Richard Ríos es un caso de esos. No jugó en ninguna escuadra colombiana. Inició su carrera en Flamengo de Brasil, luego pasó a Mazatlán hasta llegar hoy día al Benfica, donde es gran figura.

Samuel Martínez seguirá entonces el legado de Luis Díaz en los Reds. Una vez se concrete todo, se convertirá en otro jugador colombiano en vestir la camiseta de uno de los clubes de mayor tradición en Inglaterra.