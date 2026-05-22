Estilista de Fátima Bosch niega haber agredido a Miss Venezuela Global en Cannes: “Quería hacer show”

Giovanni Laguna, el estilista colombo-venezolano de la Miss Universo actual, Fátima Bosch, fue detenido durante el Festival de Cannes, en Francia, luego de ser acusado presuntamente de agredir a la modelo Andrea Del Val, conocida como Miss Venezuela Global 2025, según información divulgada por el diario mexicano El Universal de México.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, la reconocida modelo venezolana se mostró preocupada ante el difícil momento que aseguró haber vivido en Francia, tras sufrir una agresión que, según denunció, habría sido cometida por Laguna.

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Sin embargo, poco después de su captura, la presentadora Kerly Ruiz, quien entrevistó a Andrea Del Val sobre lo ocurrido, indicó que la modelo le habría comentado que Giovanni Laguna podría haber recuperado la libertad debido a los tiempos de retención establecidos por la legislación francesa.

Luego de esto, el mismo estilista se pronunció a través de una grabación que compartió en su cuenta de Instagram, donde dio su versión de los hechos y lo negó todo, acusando a Andrea del Val de ser la agresora.

De acuerdo con sus declaraciones, aseguró ser una persona “incapaz” de cometer los hechos de los que se le acusa y afirmó que es un hombre profundamente creyente en Dios. Además, explicó que fue dejado en libertad tras presentar su declaración ante las autoridades francesas y recibir el apoyo de varios testigos.

La modelo venezolana contó detalles del aterrador momento que vivió. Foto: Foto 1: Instagram @andreadelval / Foto 2: Siéntese quien pueda

“Yo fui puesto en libertad gracias primeramente a Dios y gracias a mi versión”, dijo. Respecto a lo sucedido, Giovanni Laguna confirmó que Andrea Del Val es una modelo que conoce desde hace varios años, señalando que entre ambos existían diferencias personales previas.

“Nunca nos hemos llevado bien”, detalló, haciendo alusión a la personalidad de la mujer con la que, según él, no ha logrado conectar.

Frente a la polémica en la que se vio envuelto, precisó que la situación ocurrió durante un forcejeo en el que intentó quitarle un teléfono celular, pues, según su versión, estaba siendo grabado con aparentes malas intenciones por parte de la modelo.

Además, negó que hubiera intentado hospedarse en el apartamento donde ocurrió la discusión y aseguró que tenía un hotel en Cannes.

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Por otro lado, señaló que él sabía desde antes que Andrea Del Val estaba en el lugar donde trabajaba arreglando a una de sus clientas, sitio en el que posteriormente se habría producido el altercado entre ambos.

No obstante, negó de manera contundente cualquier agresión física en contra de la modelo. “Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene en la frente”, insistió.

Según el estilista, las heridas que mostró Andrea Del Val fueron causadas por una lámpara y un trípode que estaban en el sitio y se cayeron sobre ella en medio de su forcejeo.