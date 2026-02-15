Gabrielle Henry reapareció desde el hospital tras su accidente en Miss Universo, mostrando fuerza y esperanza.

Recuperación de Gabrielle Henry tras accidente en Miss Universo

La historia de Gabrielle Henry, la representante de Miss Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, pasó de ser un momento de gloria a un símbolo de resiliencia internacional luego de un accidente que puso en pausa su carrera en la pasarela.

El 19 de noviembre de 2025, en el escenario montado en Tailandia para la 74ª edición de Miss Universo, Henry sufrió una aparatosa caída al tropezar con una abertura en el escenario durante la prueba de traje de gala.

Las imágenes del accidente, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, mostraron a la concursante siendo retirada en camilla y trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde fue internada en cuidados intensivos.

En aquel momento, la organización del certamen confirmó que asumiría todos los gastos médicos y de manutención de la familia mientras se estabilizaba su salud.

Inicialmente, las noticias sobre su estado eran preocupantes: además de múltiples contusiones, Henry fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal, lo que implicó cuidados neurológicos intensivos y una recuperación que se esperaba prolongada.

Su retirada oficial del concurso fue confirmada por su familia y la organización, que solicitaron respeto por la privacidad del proceso.

El mensaje inspirador de Miss Jamaica tras su caída en la pasarela: la reina de belleza que transformó su tragedia en esperanza

Casi tres meses después de aquel suceso que conmovió al mundo de la farándula y la belleza, Henry reapareció públicamente desde el entorno hospitalario a través de su cuenta en Instagram, donde no sólo compartió imágenes de su proceso de terapia, sino un mensaje profundo sobre lo vivido.

"Esta temporada ha redefinido para mí la restauración y la renovación“, escribió, describiendo cómo la caída fue un punto de inflexión no solo físico sino espiritual.

En sus palabras, el accidente “cambió todo”, pero también le permitió descubrir una fortaleza que desconocía y reflexionar sobre su propósito más allá del certamen.

La médica de 28 años, que combina la vida académica con su carrera en el modelaje, agradeció “profundamente” al equipo de salud que la ha acompañado entre Tailandia y Jamaica y destacó que su historia aún se está escribiendo.

Miss Jamaica, en UCI tras trágica caída en Miss Universe; familiares dan detalles y piden “oraciones”, pese a su grave estado

El mensaje de Henry ha sido recibido con fuertes muestras de apoyo de seguidores, colegas de la industria y, de manera especial, de su compañera, la recién coronada Fátima Bosch, quien le dedicó palabras de aliento recordando su valentía.

Este episodio no solo ha marcado la edición 2025 del concurso en su narrativa pública, sino que ha reforzado, ante el ojo crítico de los medios y los fanáticos de la farándula, a importancia de la salud y la seguridad en eventos de alto perfil.

La reaparición de Gabrielle Henry, lejos de ser un simple regreso, se ha convertido en un testimonio de lucha, recuperación y esperanza dentro de un circuito tradicionalmente centrado en la perfección estética y el glamour.