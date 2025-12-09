Miss Universo destapó el estado crítico de Miss Jamaica tras dura caída del escenario; revelaron daños que sufrió

En la gala de Miss Universe 2025, realizada la noche del jueves 20 de noviembre, México se alzó con la corona gracias a Fátima Bosch, quien fue proclamada como la nueva soberana universal de la belleza.

Previo a la final, las participantes cumplieron con una exigente agenda que incluyó actividades culturales, pasarelas en traje de baño, entrevistas privadas con el jurado y la presentación preliminar en vestido de gala. Fue justamente en esta última etapa donde ocurrió un episodio que generó tensión y preocupación entre los presentes.

Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una fuerte caída al llegar al borde de la pasarela. La modelo no pudo reincorporarse por su cuenta, lo que incrementó la alarma entre los asistentes.

El equipo médico actuó de inmediato, la inmovilizó en una camilla y la retiró del escenario para trasladarla, según relataron testigos, a un área de emergencias donde recibió una evaluación más detallada.

Tras pasar unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se conoció un nuevo reporte de salud de la reina, quien no solo sufrió una caída, sino que realmente se causó daños considerables.

Miss Universo, a través de un comunicado, compartió detalles de lo sucedido con la candidata, explicando que fue atendida por médicos en Bangkok, evitando que se complicara su estado. El texto fue claro en cómo avanzó todo, dejando en evidencia cómo se encontraba actualmente.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, escribió la organización.

“En los próximos días será acompañada por un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital de Jamaica para continuar con su tratamiento y proceso de recuperación”, agregó.

De igual manera, este pronunciamiento sirvió para aclarar que la mujer no tuvo nada que ver con las situaciones, restándole todo señalamiento que había de terceros.

“Ciertos reportes mediáticos que sugieren que la Dra. Henry influyó en lo sucedido carecen totalmente de fundamento. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido responsabilidad alguna a la doctora Henry y confirma que esos señalamientos no reflejan los hechos”, dijo.