Miss Universo es un certamen de belleza que se realiza cada año y en esta edición tiene lugar en el centro de eventos Impact Arena, ubicado en Pak Kret, Tailandia, donde el próximo 21 de noviembre se elegirá a quien ocupará ese lugar.

Sin embargo, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre los países, esta transmisión en Colombia será el 20 de noviembre a las 8:00 p. m.

Antes del gran día en el que se conocerá a la próxima Miss Universo 2025 y la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, las candidatas han tenido que participar en diversas actividades culturales, hacer pasarelas y labores sociales, como desfilar en traje de baño, tener entrevistas privadas con el jurado, entre otras.

La trágica caída de Miss Jamaica en la preliminar de Miss Universo 2025

En la pasarela preliminar de vestidos de gala, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una fuerte caída y preocupó al público, puesto que no pudo seguir desfilando y no se levantó por sí misma.

Durante la transmisión en vivo no quedó registrado el momento del accidente, pero los asistentes al evento sí lograron captar lo sucedido y se ha vuelto viral en redes sociales, pues se desconoce si la mujer podrá continuar en la competencia.

Según se observa, la jamaiquina se encontraba desfilando y sin darse cuenta llegó al final de la tarima, por lo que al dar el paso cayó al suelo.

Inmediatamente, fue atendida por el equipo médico de la organización, que la sacó del lugar en una camilla y, al parecer, fue remitida a emergencias.

La representante de Jamaica, la Dra. Gabrielle Henry, sufrió una caída en plena pasarela durante la Competencia Preliminar del Miss Universo 2025, dejando al público y a las redes sociales en shock. El accidente ocurrió al finalizar su presentación, y la candidata fue retirada en… pic.twitter.com/kCn5DFW7dm — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) November 19, 2025

El certamen de belleza no se ha pronunciado ni ha comentado acerca del estado de salud de la candidata, pero los seguidores de Gabrielle aprovecharon para dejarle un mensaje en la primera publicación que aparece en su perfil de Instagram y desearle buenos deseos.

“Espero estés bien y nada de grave”; “Recupérate pronto. Un saludo de todos los mexicanos”; “¡Que te mejores pronto! Te queremos”; “¡Eres impresionante!" y “Ya encarnas a Miss Universo”, fueron algunos de los comentarios.

¿De qué murió Miss Universo Jamaica 2023?

El pasado 23 de septiembre, la noticia del fallecimiento de Tyra Spaulding conmovió a miles de personas, pues la joven de tan solo 26 años fue encontrada en su departamento.

Según un medio del país de natal de la joven, la Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU) de la Fuerza de Policía de Jamaica informó que estaba colgada del cuello, lo que dio a entender había sido un suicidio.