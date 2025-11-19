Suscribirse

GENTE

Trágica caída de Miss Jamaica en la preliminar de Miss Universo; salió en camilla

Gabrielle Henry sufrió una fuerte caída en uno de los desfiles del certamen de belleza.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

19 de noviembre de 2025, 10:39 p. m.
Miss Jamaica sufrió fuerte caída en Miss Universo.
Miss Jamaica sufrió fuerte caída en Miss Universo. | Foto: YouTube Miss Universe / X @FMRadioFuego

Miss Universo es un certamen de belleza que se realiza cada año y en esta edición tiene lugar en el centro de eventos Impact Arena, ubicado en Pak Kret, Tailandia, donde el próximo 21 de noviembre se elegirá a quien ocupará ese lugar.

Sin embargo, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre los países, esta transmisión en Colombia será el 20 de noviembre a las 8:00 p. m.

Antes del gran día en el que se conocerá a la próxima Miss Universo 2025 y la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, las candidatas han tenido que participar en diversas actividades culturales, hacer pasarelas y labores sociales, como desfilar en traje de baño, tener entrevistas privadas con el jurado, entre otras.

Contexto: Ella sería la ganadora de Miss Universo 2025, según la IA

La trágica caída de Miss Jamaica en la preliminar de Miss Universo 2025

En la pasarela preliminar de vestidos de gala, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una fuerte caída y preocupó al público, puesto que no pudo seguir desfilando y no se levantó por sí misma.

Durante la transmisión en vivo no quedó registrado el momento del accidente, pero los asistentes al evento sí lograron captar lo sucedido y se ha vuelto viral en redes sociales, pues se desconoce si la mujer podrá continuar en la competencia.

Según se observa, la jamaiquina se encontraba desfilando y sin darse cuenta llegó al final de la tarima, por lo que al dar el paso cayó al suelo.

Inmediatamente, fue atendida por el equipo médico de la organización, que la sacó del lugar en una camilla y, al parecer, fue remitida a emergencias.

El certamen de belleza no se ha pronunciado ni ha comentado acerca del estado de salud de la candidata, pero los seguidores de Gabrielle aprovecharon para dejarle un mensaje en la primera publicación que aparece en su perfil de Instagram y desearle buenos deseos.

“Espero estés bien y nada de grave”; “Recupérate pronto. Un saludo de todos los mexicanos”; “¡Que te mejores pronto! Te queremos”; “¡Eres impresionante!" y “Ya encarnas a Miss Universo”, fueron algunos de los comentarios.

Contexto: Ellas son las candidatas que concursarán junto a Vanessa Pulgarín por la corona de Miss Universe 2025

¿De qué murió Miss Universo Jamaica 2023?

El pasado 23 de septiembre, la noticia del fallecimiento de Tyra Spaulding conmovió a miles de personas, pues la joven de tan solo 26 años fue encontrada en su departamento.

Según un medio del país de natal de la joven, la Unidad de Comunicaciones Corporativas (CCU) de la Fuerza de Policía de Jamaica informó que estaba colgada del cuello, lo que dio a entender había sido un suicidio.

Tyra fue candidata en Miss Universo Jamaica 2023 y su participación en el certamen de belleza le permitió hablar abiertamente de la depresión, un trastorno que sufrió durante varios años y que la convirtió en vocera y defensora de la prevención del suicidio. Una lucha por la que siempre será recordada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Condenan a premiada exfiscal que investigó narcos, se pensionó y se convirtió en prófuga de la justicia

2. Joven deportista fue hallada sin vida y con varios impactos de bala en zona rural de Ocaña: esto es lo que se sabe del caso

3. Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias ‘Chom’, el llamado fletero de fleteros, y les cayó la Policía: este fue el resultado

4. Gregorio Pernía anunció la llegada de su bebé con emotivo video: “Un momento inolvidable”

5. ¿Tiene mascotas?: En esta ciudad de Estados Unidos su perro tiene prohibido ladrar o aullar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseMiss UniversoJamaica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.