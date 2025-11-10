Suscribirse

Ellas son las candidatas que concursarán junto a Vanessa Pulgarín por la corona de Miss Universe 2025

Uno de los concursos de belleza más importantes se llevará a cabo en noviembre.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de noviembre de 2025, 12:03 a. m.
Candidatas a Miss Universe 2025.
Candidatas a Miss Universe 2025.

El pasado 28 de septiembre Vanessa Pulgarín fue coronada como Miss Universe Colombia, quien logró conquistar al público y en la prueba final al jurado en el nuevo formato de selección que presentó el Canal RCN, en el que las candidatas tuvieron que realizar varios retos y demostrar sus habilidades en diferentes escenarios.

La Señorita Antioquia será la encargada de representar a Colombia en Miss Universe 2025, uno de los eventos de belleza más importantes a nivel mundial donde se escoge a la próxima mujer de representación internacional que asume funciones oficiales y realizará trabajo social para impactar positivamente en las comunidades.

Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen de belleza tras fuerte noticia

Candidatas de Miss Universe 2025

Este año se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia, el próximo 21 de noviembre, siendo la 74.ª edición, y donde la ganadora será la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, quien fue la representante de Dinamarca y recibió el título de Miss Universe 2024.

  • Alemania: Diana Fast
  • Albania: Flavia Harizaj
  • Angola: María Cunha
  • Argentina: Aldana Masset
  • Armenia: Peggy Garabekian
  • Aruba: Hannah Arends
  • Australia: Lexie Brant
  • Bahamas: Maliqué Bowe
  • Bangladesh: Tangia Methila
  • Belice: Isabella Zabaneh
  • Bélgica: Karen Jansen
  • Bielorrusia: Alena Kucheruk
  • Bolivia: Yessica Hausermann
Polémica en Miss Universe: presunta agresión verbal contra representante de México despertó malestar
  • Bonaire: Nicole Peiliker
  • Botsuana: Lillian Andries
  • Brasil: Gabriela Lacerda
  • Bulgaria: Gaby Guha
  • Camboya: Nearysocheata Thai
  • Camerún: Josiane Golonga
  • Canadá: Jaime VandenBerg
  • Cabo Verde: Prissy Gomes
  • Chile: Inna Moll
  • China: Zhao Na
  • Colombia: Vanessa Pulgarín
  • Corea del Sur – Soo-yeon Lee
  • Costa de Marfil – Olivia Yacé
  • Costa Rica – Mahyla Roth
  • Croacia – Laura Gnjatović
  • Cuba – Lina Luaces
  • Curazao – Camille Thomas
  • Dinamarca – Monique Sonne
  • Ecuador – Nadia Mejía
  • Egipto – Sabrina Maged
  • El Salvador – Giulia Zanoni
  • Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
  • Eslovaquia – Viktoria Güllová
  • Eslovenia – Hana Klaut
  • España – Andrea Valero
  • Estados Unidos – Audrey Eckert
  • Estonia – Brigitta Schaback
  • Filipinas – Ahtisa Manalo
  • Finlandia – Sarah Dzafce
  • Francia – Ève Gilles
  • Ghana – Andromeda Peters
  • Gran Bretaña – Danielle Latimer
  • Grecia – María Chatzipavlou
  • Guadalupe – Ophély Mézino
  • Guatemala – Raschel Paz
  • Guinea – Tiguidanké Berété
  • Guinea Ecuatorial – Carmen Obama
  • Guyana – Chandini Baljor
  • Haíti – Melissa Sapini
  • Honduras – Alejandra Fuentes
  • Hong Kong – Lizzie Li
  • Hungría – Kincső Dezsényi
  • India – Manika Vishwakarma
  • Indonesia – Sanly Liu
  • Irak – Hanin Al Qoreishy
  • Irlanda – Aadya Srivastava
  • Islandia – Helena O’Connor
  • Islas Caimán – Tahití Seymour
  • Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
  • Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
  • Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Brittanny Robinson
  • Israel – Melanie Shiraz
  • Italia – Lucilla Nori
  • Jamaica – Gabrielle Henry
  • Japón – Kaori Hashimoto
  • Kazajistán – Dana Almassova
  • Kirguistán – Mary Kuvakova
  • Kosovo – Dorea Shala
  • Laos – Lattana Munvilay
Así lucía Vannesa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025 antes de participar en el certamen nacional
  • Letonia – Meldra Rosenberg
  • Líbano – Sarah Bou Jaoude
  • Macao – Kris Fong
  • Malasia – Chloe Lim
  • Malta – Julia Cluett
  • Martinica – Célya Abatucci
  • Mauricio – Aurélie Alcindor
  • Mayotte – Nourya Aboutoihi
  • México – Fátima Bosch
  • Moldavia – Mariana Ignat
  • Myanmar – Myat Yadanar Soe
  • Namibia – Johanna Swartbooi
  • Nepal – Sanya Adhikari
  • Nicaragua – Itza Castillo
  • Níger – Zoulahatou Amadou
  • Nigeria – Basil Onyinyechi
  • Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
  • Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
  • Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
  • Pakistán – Roma Riaz
  • Palestina – Nadeen Ayoub
  • Panamá – Mirna Caballini
  • Paraguay – Yanina Gómez
  • Perú – Karla Bacigalupo
  • Portugal – Camila Vitorino
  • Puerto Rico – Zashely Alicea
  • República Checa – Michaela Tomanová
  • República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
  • República Dominicana – Jennifer Ventura
  • Ruanda – Solange Keita
  • Rumania – Catalina Jacob
  • Rusia – Anastasia Venza
  • Santa Lucía – Shianne Smith
  • Senegal – Camilla Diagne
  • Señorita Latina – Yamilex Hernández
  • Singapur – Annika Sager
  • Sri Lanka – Lihasha Blanco
  • Suecia – Daniella Lundqvist
  • Suiza – Naima Acosta
  • Surinam – Chiara Wijntuin
  • Tailandia – Praveenar Singh
  • Tanzania – Naisae Yona
  • Trinidad y Tobago – Latifah Morris
  • Turquía – Ceren Arslan
  • Ucrania – Sofía Tkachuk
  • Uruguay – Valeria Baladán
  • Venezuela – Stephany Abasali
  • Vietnam – Hương Giang Nguyễn
  • Zambia – Kunda Mwamulima
  • Zimbabue – Lyshanda Moyas

