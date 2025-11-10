GENTE
Ellas son las candidatas que concursarán junto a Vanessa Pulgarín por la corona de Miss Universe 2025
Uno de los concursos de belleza más importantes se llevará a cabo en noviembre.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El pasado 28 de septiembre Vanessa Pulgarín fue coronada como Miss Universe Colombia, quien logró conquistar al público y en la prueba final al jurado en el nuevo formato de selección que presentó el Canal RCN, en el que las candidatas tuvieron que realizar varios retos y demostrar sus habilidades en diferentes escenarios.
La Señorita Antioquia será la encargada de representar a Colombia en Miss Universe 2025, uno de los eventos de belleza más importantes a nivel mundial donde se escoge a la próxima mujer de representación internacional que asume funciones oficiales y realizará trabajo social para impactar positivamente en las comunidades.
Candidatas de Miss Universe 2025
Este año se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia, el próximo 21 de noviembre, siendo la 74.ª edición, y donde la ganadora será la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, quien fue la representante de Dinamarca y recibió el título de Miss Universe 2024.
- Alemania: Diana Fast
👑 Alemania – Diana Fast— Pasiones Ocultas (@LatidosDePasion) June 17, 2025
Diana Fast representará a Alemania en Miss Universo 2025.
Su elegancia y carisma la hacen una candidata a seguir muy de cerca. pic.twitter.com/JiC6HGTyJJ
- Albania: Flavia Harizaj
- Angola: María Cunha
- Argentina: Aldana Masset
- Armenia: Peggy Garabekian
- Aruba: Hannah Arends
- Australia: Lexie Brant
- Bahamas: Maliqué Bowe
face. hair. dress. walk!— Miss. Sustainability 🪴✨ (@amberxlaurenx) November 9, 2025
Miss Universe Bahamas 2025 - Maliqué Maranda Bowe 🇧🇸🇧🇸 https://t.co/AhurI3Xe8i pic.twitter.com/PVIj8zwzUv
- Bangladesh: Tangia Methila
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bélgica: Karen Jansen
- Bielorrusia: Alena Kucheruk
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Bonaire: Nicole Peiliker
- Botsuana: Lillian Andries
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Bulgaria: Gaby Guha
- Camboya: Nearysocheata Thai
- Camerún: Josiane Golonga
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Cabo Verde: Prissy Gomes
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Corea del Sur – Soo-yeon Lee
- Costa de Marfil – Olivia Yacé
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Croacia – Laura Gnjatović
- Cuba – Lina Luaces
- Curazao – Camille Thomas
- Dinamarca – Monique Sonne
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egipto – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
- Eslovaquia – Viktoria Güllová
- Eslovenia – Hana Klaut
- España – Andrea Valero
- Estados Unidos – Audrey Eckert
- Estonia – Brigitta Schaback
- Filipinas – Ahtisa Manalo
- Finlandia – Sarah Dzafce
- Francia – Ève Gilles
- Ghana – Andromeda Peters
- Gran Bretaña – Danielle Latimer
- Grecia – María Chatzipavlou
- Guadalupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Berété
- Guinea Ecuatorial – Carmen Obama
- Guyana – Chandini Baljor
- Haíti – Melissa Sapini
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Lizzie Li
- Hungría – Kincső Dezsényi
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Irak – Hanin Al Qoreishy
- Irlanda – Aadya Srivastava
- Islandia – Helena O’Connor
- Islas Caimán – Tahití Seymour
- Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
- Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Brittanny Robinson
- Israel – Melanie Shiraz
- Italia – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japón – Kaori Hashimoto
- Kazajistán – Dana Almassova
- Kirguistán – Mary Kuvakova
- Kosovo – Dorea Shala
- Laos – Lattana Munvilay
- Letonia – Meldra Rosenberg
- Líbano – Sarah Bou Jaoude
- Macao – Kris Fong
- Malasia – Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinica – Célya Abatucci
- Mauricio – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- México – Fátima Bosch
De último momento: Fátima Bosch del estado de Tabasco es la Miss Universo México 2025. pic.twitter.com/JKqxNKUhn9— Cerebros (@CerebrosG) September 14, 2025
- Moldavia – Mariana Ignat
- Myanmar – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Nicaragua – Itza Castillo
- Níger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Basil Onyinyechi
- Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
- Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
- Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
- Pakistán – Roma Riaz
- Palestina – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- República Checa – Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
- República Dominicana – Jennifer Ventura
- Ruanda – Solange Keita
- Rumania – Catalina Jacob
- Rusia – Anastasia Venza
- Santa Lucía – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Señorita Latina – Yamilex Hernández
- Singapur – Annika Sager
- Sri Lanka – Lihasha Blanco
- Suecia – Daniella Lundqvist
- Suiza – Naima Acosta
- Surinam – Chiara Wijntuin
- Tailandia – Praveenar Singh
- Tanzania – Naisae Yona
- Trinidad y Tobago – Latifah Morris
- Turquía – Ceren Arslan
- Ucrania – Sofía Tkachuk
- Uruguay – Valeria Baladán
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hương Giang Nguyễn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabue – Lyshanda Moyas
#Zimbabwe— Padare-Enkundleni (@enkudheni) November 10, 2025
….lets rally behind Lyshanda Moyas, our national face at Miss Universe 2025 @MissUniverse
Her participation in Miss Universe 2025 is not merely about beauty or fashion; it is about representation, visibility, and voice🇿🇼 pic.twitter.com/IXSZMXcPC7