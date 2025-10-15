Miss Universe es un certamen de belleza que se realiza anualmente, en donde candidatas de diferentes partes del mundo participan por la corona y la ganadora se convierte en la próxima mujer de representación internacional que asume funciones oficiales y realizará trabajo social para impactar positivamente en las comunidades.

Este año se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia el próximo 21 de noviembre, siendo la 74.ª edición, y donde la ganadora será la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, quien fue la representante de Dinamarca y recibió el título de Miss Universe 2024.

Candidata anunció su retiro del concurso

A menos de dos meses del certamen internacional, Sahar Biniaz, Miss Universe Persia 2025, compartió a través de sus redes sociales el motivo por el cual no concursará.

“Recientemente, la Organización Miss Universo me informó que mi Directora Nacional fue detenida durante su visita a Irán. Por el máximo respeto y en consideración a su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de retirarme de la competencia Miss Universo de este año”, escribió.

Los seguidores y fanáticos de la también presentadora y oradora motivacional comentaron la publicación y le demostraron apoyo por la situación que atraviesa.

“Espero de corazón que regrese sana y salva. Me emocionó mucho conocerte y te envío mi más sentido pésame ¡Ánimo, reina! Te mando mucha energía y oraciones desde Panamá”; “orando por ambas”; “les envío todo mi cariño y apoyo desde Texas. No me imagino lo difícil que debió ser esta decisión, especialmente después de toda su dedicación y preparación para Miss Universo”, entre muchos más.

¿Cuál fue la primera vez que renunció al certamen?

Sahar nació en India, pero se mudó a Vancouver, Canadá desde muy temprana edad, por lo que logró convertirse en ciudadana y representar al país norteamericano.

En 2012, cuando tenía 26 años, fue coronada Miss Universe Canadá, pero tuvo que cancelar su participación porque sufrió lesión en el pie tras practicar senderismo.

En esa ocasión fue Adwoa Yamoah quien tomó su lugar y estuvo en el certamen internacional, que coronó a Olivia Culpo como la Miss Universe de ese año.

¿Qué otra candidata no participará?