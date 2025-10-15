Suscribirse

Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen de belleza tras fuerte noticia

La concursante compartió a través de sus redes sociales el motivo de su salida.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

16 de octubre de 2025, 3:02 a. m.
Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen.
Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen. | Foto: Captura de Instagram @saharbiniaz

Miss Universe es un certamen de belleza que se realiza anualmente, en donde candidatas de diferentes partes del mundo participan por la corona y la ganadora se convierte en la próxima mujer de representación internacional que asume funciones oficiales y realizará trabajo social para impactar positivamente en las comunidades.

Contexto: Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

Este año se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia el próximo 21 de noviembre, siendo la 74.ª edición, y donde la ganadora será la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, quien fue la representante de Dinamarca y recibió el título de Miss Universe 2024.

Candidata anunció su retiro del concurso

A menos de dos meses del certamen internacional, Sahar Biniaz, Miss Universe Persia 2025, compartió a través de sus redes sociales el motivo por el cual no concursará.

“Recientemente, la Organización Miss Universo me informó que mi Directora Nacional fue detenida durante su visita a Irán. Por el máximo respeto y en consideración a su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de retirarme de la competencia Miss Universo de este año”, escribió.

Los seguidores y fanáticos de la también presentadora y oradora motivacional comentaron la publicación y le demostraron apoyo por la situación que atraviesa.

“Espero de corazón que regrese sana y salva. Me emocionó mucho conocerte y te envío mi más sentido pésame ¡Ánimo, reina! Te mando mucha energía y oraciones desde Panamá”; “orando por ambas”; “les envío todo mi cariño y apoyo desde Texas. No me imagino lo difícil que debió ser esta decisión, especialmente después de toda su dedicación y preparación para Miss Universo”, entre muchos más.

Contexto: Ella es Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia; sufrió una trágica pérdida que marcó su vida

¿Cuál fue la primera vez que renunció al certamen?

Sahar nació en India, pero se mudó a Vancouver, Canadá desde muy temprana edad, por lo que logró convertirse en ciudadana y representar al país norteamericano.

En 2012, cuando tenía 26 años, fue coronada Miss Universe Canadá, pero tuvo que cancelar su participación porque sufrió lesión en el pie tras practicar senderismo.

En esa ocasión fue Adwoa Yamoah quien tomó su lugar y estuvo en el certamen internacional, que coronó a Olivia Culpo como la Miss Universe de ese año.

¿Qué otra candidata no participará?

Miss Universe Sudáfrica será otra de las candidatas que no estará en Miss Universe 2025, pues el concurso para escoger a la próxima representante de ese país será hasta el 25 de octubre y no tendrá el tiempo suficiente para prepararse como requiere el certamen.

Miss Universe

