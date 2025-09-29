La noche del 28 de septiembre se convirtió en una fecha cargada de emociones y expectativas, pues se eligió a la nueva representante de Colombia en Miss Universe 2025. El certamen abrió las puertas a distintas candidatas, quienes enfrentaron retos y pruebas en un formato tipo reality, para que los espectadores las conocieran más.

El escenario fue testigo de su crecimiento, formación y preparación, hasta llevar a cinco mujeres a perfilarse como favoritas para quedarse con el título. Aunque la competencia fue reñida, el resultado fue claro: Vanesa Pulgarín, Miss Universe Antioquia, se llevó la corona de esta edición.

Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín. | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Pese a la sorpresa que generó la decisión, la modelo fue aplaudida y elogiada, con la expectativa de que logre un gran desempeño en la cita internacional que se dará en Bangkok a finales del presente año, buscando a la mujer más completa en el mundo para representar a la organización.

¿Quién es Vanessa Pulgarín?

La nueva Miss Universe Colombia nació en Medellín, se ha destacado en el modelaje desde temprana edad y ha cautivado con su belleza en diversos espacios nacionales. Es considerada una mujer carismática, apasionada y disciplinada, además de constante para cumplir sus objetivos.

En su presentación al reality de RCN, Pulgarín habló de su pasado, centrándose en su origen en una familia unida. Aunque siempre conservaron este vínculo, todo cambió cuando perdió a una persona muy importante en su vida, lo que le dejó un vacío imborrable.

“Vanessa no solo deslumbra con su belleza y porte, también nos abre el corazón con su historia de vida. Hija de una familia unida, lleva en la memoria a su padre, quien falleció víctima de la violencia en Colombia. Ese episodio marcó su vida, pero también la impulsó a luchar con más fuerza por sus sueños”, se lee en la descripción de su video en Instagram.

De acuerdo con lo que se reveló, Pulgarín perdió a su padre cuando tenía 10 años, víctima del conflicto armado en Colombia. Esto le dejó una huella profunda, al punto de ver cómo su progenitora lidiaba con una depresión y un dolor gigante.

Cabe destacar que Vanessa ya tenía trayectoria en los reinados de belleza, pues en 2017 fue virreina nacional en el certamen de Señorita Colombia, precisamente cuando ganó Laura Barjum, virreina universal.