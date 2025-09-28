Gente
Señorita Antioquia, Vanessa Pulgarín, ganadora de ‘Miss Universe Colombia’ el reality
Ella será la encargada de representar a Colombia en Tailandia y tendrá menos de dos meses para continuar con su preparación.
Después de nueve capítulos, se conoció el nombre de la ganadora de ‘Miss Universe Colombia’ el reality, presentado por el Canal RCN. La noche empezó con un show musical protagonizado por Altafulla, ganador de la segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia.
Posterior a esta presentación, las 28 candidatas que hicieron parte del programa se tomaron el escenario al ritmo de Ácido Pantera, con el primer desfile en traje de baño y el segundo en traje de gala, para seleccionar las 16 semifinalistas elegidas de tres maneras diferentes: 6 por el público; 5 por lograr los mejores puntajes durante los nueve capítulos del programa; y 5 por el jurado, teniendo en cuenta todo lo que se pudo ver durante la noche.
Luego de esto fueron seleccionadas las cinco finalistas: Miss Cauca, Marlyn Dinas; Miss Magdalena, Sofía Donado; Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín; Miss Risaralda, Ángela Arcila; Y Miss Santander, Gloria Mutis. De la lista, cuatro fueron elegidas por el jurado y una por el público.
De este selecto grupo y tras pasar por una ronda de preguntas, la ganadora de ‘Miss Universe Colombia’ el reality fue la Señorita Antioquia, Vanessa Pulgarín.
Las 16 semifinalistas fueron:
Elegidas por el público
- Miss Valle del Cauca, Eliana Duque
- Señorita Sucre, Ariana Alfaro
- Miss Risaralda, Ángela Arcila
- Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín
- Miss Boyacá, Mabel Sánchez
- Miss Santander, Gloria Mutis
Por el reality
- Miss Cauca, Marlyn Dinas
- Miss Magdalena, Sofía Donado
- Miss Quindío, Michel González
- Mis Putumayo, Brenda Bedoya
- Miss Casanare, Dayana Angulo
Por el jurado
- Miss Nariño, Cavylla Valencia
- Miss Atlántico Nayla Piña
- Miss Huila, Adriana Lucía Risco
- Miss Bolívar, Adriana Cortés
- Miss Bogotá, Mariana Morales
Con ‘Miss Universe Colombia’ el reality el objetivo fue renovar la forma de elegir a quien representará a Colombia en el certamen, destacando la autenticidad y humanidad de cada una de las candidatas.
“Que tenga la fortaleza que caracteriza a la mujer colombiana. La capacidad de ser auténtica en cada momento”, comentó la presentadora Claudia Bahamón.
Para elegir a la ganadora, según Hernán Zajar, maestro de la elegancia que ha vestido a las mujeres más bellezas del país, se tuvo en cuenta “todo lo que siempre les dijimos desde el principio, que donde se paren tienen que hacerse notar, tiene que ser bella por dentro, por fuera, inteligente, con mucha actitud. Eso fue lo que ellas aprendieron”.
Por su parte, Valerie Domínguez, exseñortia Colombia 2005, señaló que su mejor consejo antes de llegar a Tailandia es mantener la disciplina, “va a tener más o menos unos 20 - 22 días para prepararse. Eso no es cualquier cosa, tiene que ser disciplinada, que se mantenga auténtica, que no pierda su personalidad porque eso es lo que la va a ser brillar. Tiene que ir con toda y nosotros lao vamos a apoyar”.
Entre tanto, Andrea Tovar, exseñorita Colombia 2015, habló de los esfuerzos y la capacidad mental que debe tener la Miss Universe, “creo que aquí y a través de este proceso hemos aprendido y hemos conocido mujeres resilientes. Creo que de aquí sale una gran candidata y una gran ficha para el concurso de belleza, una mujer fortalecida”.