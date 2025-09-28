Señorita Antioquia, Vanessa Pulgarín, ganadora de ‘Miss Universe Colombia’ el reality

Después de nueve capítulos, se conoció el nombre de la ganadora de ‘Miss Universe Colombia’ el reality, presentado por el Canal RCN. La noche empezó con un show musical protagonizado por Altafulla, ganador de la segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia.

Posterior a esta presentación, las 28 candidatas que hicieron parte del programa se tomaron el escenario al ritmo de Ácido Pantera, con el primer desfile en traje de baño y el segundo en traje de gala, para seleccionar las 16 semifinalistas elegidas de tres maneras diferentes: 6 por el público; 5 por lograr los mejores puntajes durante los nueve capítulos del programa; y 5 por el jurado, teniendo en cuenta todo lo que se pudo ver durante la noche.

Luego de esto fueron seleccionadas las cinco finalistas: Miss Cauca, Marlyn Dinas; Miss Magdalena, Sofía Donado; Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín; Miss Risaralda, Ángela Arcila; Y Miss Santander, Gloria Mutis. De la lista, cuatro fueron elegidas por el jurado y una por el público.

De este selecto grupo y tras pasar por una ronda de preguntas, la ganadora de ‘Miss Universe Colombia’ el reality fue la Señorita Antioquia, Vanessa Pulgarín.

Cinco finalistas de 'Miss Universe Colombia: el reality' 2025 | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

Las 16 semifinalistas fueron:

Elegidas por el público

Miss Valle del Cauca, Eliana Duque

Señorita Sucre, Ariana Alfaro

Miss Risaralda, Ángela Arcila

Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín

Miss Boyacá, Mabel Sánchez

Miss Santander, Gloria Mutis

Por el reality

Miss Cauca, Marlyn Dinas

Miss Magdalena, Sofía Donado

Miss Quindío, Michel González

Mis Putumayo, Brenda Bedoya

Miss Casanare, Dayana Angulo

Por el jurado

Miss Nariño, Cavylla Valencia

Miss Atlántico Nayla Piña

Miss Huila, Adriana Lucía Risco

Miss Bolívar, Adriana Cortés

Miss Bogotá, Mariana Morales

Con ‘Miss Universe Colombia’ el reality el objetivo fue renovar la forma de elegir a quien representará a Colombia en el certamen, destacando la autenticidad y humanidad de cada una de las candidatas.

“Que tenga la fortaleza que caracteriza a la mujer colombiana. La capacidad de ser auténtica en cada momento”, comentó la presentadora Claudia Bahamón.

Para elegir a la ganadora, según Hernán Zajar, maestro de la elegancia que ha vestido a las mujeres más bellezas del país, se tuvo en cuenta “todo lo que siempre les dijimos desde el principio, que donde se paren tienen que hacerse notar, tiene que ser bella por dentro, por fuera, inteligente, con mucha actitud. Eso fue lo que ellas aprendieron”.

Por su parte, Valerie Domínguez, exseñortia Colombia 2005, señaló que su mejor consejo antes de llegar a Tailandia es mantener la disciplina, “va a tener más o menos unos 20 - 22 días para prepararse. Eso no es cualquier cosa, tiene que ser disciplinada, que se mantenga auténtica, que no pierda su personalidad porque eso es lo que la va a ser brillar. Tiene que ir con toda y nosotros lao vamos a apoyar”.