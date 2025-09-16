Excandidata de Amazonas a ‘Miss Universe Colombia’ se hizo inesperado retoque; impactó con el resultado

Desde el estreno de Miss Universe Colombia, El Reality, Rebeca Castillo, representante de Amazonas, llamó la atención de miles de televidentes, pues frente a las cámaras llegó a mostrarse insegura de sí misma e incluso, manifestó no tener la preparación necesaria para poder llegar a este tipo de certámenes.

A lo largo de su participación en el programa, se vivieron diversas situaciones que generaron polémica en redes sociales, pues miles de personas se mostraron en contra de que hiciera parte del programa, además del trato negativo que habría estado recibiendo por parte de sus compañeras.

Excandidata a Miss Universe Colombia 2025. | Foto: Canal RCN - Miss Universe Colombia, El Reality

Esto llevó a la joven de 19 años de edad, a manifestarse a través del capítulo emitido el domingo, 7 de septiembre, en donde confesó una fuerte incomodidad, la cual le hizo tomar la decisión de salir del programa y buscar un nuevo propósito para los próximos años de su vida.

“He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como de cuatro o cinco años para participar en otros reinados, preparar mi cuerpo y mi mente para estar 100 % lista para participar en el Miss Universe”.

Este fue el cambio al que se enfrentó Rebeca Castillo

Tras su renuncia al reality del Canal RCN, la representante del departamento del Amazonas se ha mostrado activa por medio de sus redes sociales y ha revelado detalles de sus próximos proyectos profesionales, además de algunos detalles de su experiencia en el certamen de belleza.

Fue por medio de este perfil en el que compartió una de sus más recientes decisiones, pues con el fin de sentirse más segura de ella misma, se sometió a un diseño de sonrisa, que según muchos, tuvo un armónico resultado.

A través de una fotografía mostró el antes y el después, generando cientos de opiniones por parte de sus nuevos seguidores.

“Rebeca es una mujer increíble, llena de metas y fuerza. Después de su paso por el reality de Miss Universo, nos eligió para resaltar aún más su belleza, con un diseño de sonrisa pensado para ella”, escribió la profesional en odontología que le realizó el procedimiento.

Finalmente, Rebeca se sinceró con su público y contó lo emocionada y agradecida que se siente con el cambio, pues le ha permitido sentirse más libre, fresca y segura.