Suscribirse

Gente

Miss Risaralda expuso a excandidata de Amazonas y reveló la verdad detrás de su salida de ‘Miss universe Colombia’

Ángela Arcila se pronunció a través de sus redes sociales y habló del comportamiento de Rebeca Castillo.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 12:44 a. m.
La representante de Risaralda no se quedó callada y compartió su opinión con respecto a la renuncia de Miss Universe Colombia.
La representante de Risaralda no se quedó callada y compartió su opinión con respecto a la renuncia de Miss Universe Colombia. | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

Uno de los momentos que más generaron polémica en el reality, Miss universe Colombia del Canal RCN fue la salida de Rebeca Castillo, candidata por el departamento de Amazonas, que manifestó no estar lista para este tipo de programas.

Esto causó revuelo en redes sociales, pues miles de personas culparon a sus compañeras y aseguraron que no habrían tenido un buen trato con la joven de 19 años de edad.

Candidata a Miss Universe Colombia 2025.
Excandidata a Miss Universe Colombia 2025. | Foto: Canal RCN - Miss Universe Colombia, El Reality

En respuesta a esto, miss Risaralda se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y habló del caso, compartiendo información con la que no contaban los televidentes.

“Lo que se muestra en pantalla es solamente la puntica del iceberg, o sea, es una ínfima parte de lo que realmente sucede, entonces ustedes desconocen mucho de la convivencia, de lo que pasó internamente", dijo.

Contexto: Excandidata de Amazonas hizo inesperado movimiento tras renunciar de ‘Miss Universe Colombia’

Reveló que, aunque considera que su compañera tiene potencial para competir por la corona, llegó a generar conflicto con otras concursantes, pues habría hecho comentarios inapropiados que causaron molestia.

Uno de los ejemplos fue que, en medio de una actividad, la candidata de Caquetá no contuvo el llanto por un recuerdo de su familia, lo que no habría sido bien recibido por Rebeca, quien le habría preguntado que si quería hacerse la víctima y ganar el certamen generando lástima.

“Me extiendo un poco explicando superficialmente el tema, es porque han atacado muy fuerte a las compañeras que mostraron con mensajes muy cortos en pantalla. La verdad es que siempre fuimos muy lindas, siempre estuvimos ahí pendientes para ayudarla. Por ejemplo, Putumayo es una de las que siempre estuvo pendiente, tanto así que Rebeca misma lo dice. Hubo compañerismo, solamente que creo que se tergiversó un poco la situación en los comentarios”, afirmó.

Varios de los fanáticos del programa y nuevos seguidores de las mujeres que esperan convertirse en la representante de Colombia en Miss Universe Tailandia 2026, se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y expusieron sus opiniones.

Contexto: Candidata de Amazonas se pronunció por polémica situación en ‘Miss Universe Colombia’: “No es fácil”

“Le creo porque hay mujeres que no son tan bellas y al restar rodeadas de mujeres tan lindas, se sienten inferiores”; “Es verdad, no puede haber una buena y 28 malas, siempre hay que escuchar las dos versiones”; “Que la empatía no nos nuble la realidad. Amazonas no era para ir a Miss Universe, sería para ir y hacer el oso, no tiene porte de reina” y “Amazonas solo quiso dar lástima y que hablaran de ella. Creo que fue a hacer show, eso es un reinado de belleza”, fueron algunas de las palabras que sobresalieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermano de Ángela Aguilar reveló la razón por la que no se hablan y delató fuerte comportamiento

2. Con polémica terminó Millonarios vs. Pasto: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido

3. Leonardo DiCaprio habló sobre su carrera actoral y confesó en qué se quiere enfocar: “Los premios van y vienen”

4. Trump acusa a la “izquierda radical” de haber incitado el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.

5. Comunidad indígena Emberá agredió a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en medio del proceso de retorno a sus territorios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniverseRisaraldaAmazonas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.