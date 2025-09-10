Miss Risaralda expuso a excandidata de Amazonas y reveló la verdad detrás de su salida de ‘Miss universe Colombia’

Uno de los momentos que más generaron polémica en el reality, Miss universe Colombia del Canal RCN fue la salida de Rebeca Castillo, candidata por el departamento de Amazonas, que manifestó no estar lista para este tipo de programas.

Esto causó revuelo en redes sociales, pues miles de personas culparon a sus compañeras y aseguraron que no habrían tenido un buen trato con la joven de 19 años de edad.

Excandidata a Miss Universe Colombia 2025. | Foto: Canal RCN - Miss Universe Colombia, El Reality

En respuesta a esto, miss Risaralda se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y habló del caso, compartiendo información con la que no contaban los televidentes.

“Lo que se muestra en pantalla es solamente la puntica del iceberg, o sea, es una ínfima parte de lo que realmente sucede, entonces ustedes desconocen mucho de la convivencia, de lo que pasó internamente", dijo.

Reveló que, aunque considera que su compañera tiene potencial para competir por la corona, llegó a generar conflicto con otras concursantes, pues habría hecho comentarios inapropiados que causaron molestia.

Uno de los ejemplos fue que, en medio de una actividad, la candidata de Caquetá no contuvo el llanto por un recuerdo de su familia, lo que no habría sido bien recibido por Rebeca, quien le habría preguntado que si quería hacerse la víctima y ganar el certamen generando lástima.

“Me extiendo un poco explicando superficialmente el tema, es porque han atacado muy fuerte a las compañeras que mostraron con mensajes muy cortos en pantalla. La verdad es que siempre fuimos muy lindas, siempre estuvimos ahí pendientes para ayudarla. Por ejemplo, Putumayo es una de las que siempre estuvo pendiente, tanto así que Rebeca misma lo dice. Hubo compañerismo, solamente que creo que se tergiversó un poco la situación en los comentarios”, afirmó.

Varios de los fanáticos del programa y nuevos seguidores de las mujeres que esperan convertirse en la representante de Colombia en Miss Universe Tailandia 2026, se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y expusieron sus opiniones.