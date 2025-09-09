Excandidata de Amazonas hizo inesperado movimiento tras renunciar de ‘Miss Universe Colombia’

En la noche del domingo 7 de septiembre se emitió un nuevo capítulo de Miss Universe Colombia, El Reality, la más reciente producción del Canal RCN, en la que Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar tienen la misión de poner a prueba a cada una de las candidatas que representan a los departamentos del país, con el objetivo de elegir a la representante que competirá en Miss Universe Tailandia 2026.

Con tan solo cuatro capítulos al aire, varias participantes se robaron la atención de los televidentes y resaltaron al ser las más nombradas en redes sociales.

Este es el nuevo reality del Canal RCN. | Foto: Captura de pantalla Instagram @missuniversecoloficial

Una de estas fue Rebeca Castillo, candidata de Amazonas, pues miles de personas en Internet aseguraron que no contaba con la preparación física ni mental para este tipo de certámenes.

Después de haber sido blanco de críticas, la joven de 19 años tomó una contundente decisión y le dijo adiós a la producción, no sin antes agradecer a cada una de las personas que le aportó en su camino como modelo.

“He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como de cuatro o cinco años para participar en otros reinados, preparar mi cuerpo y mi mente para estar 100 % lista para participar en el Miss Universe”, dijo frente a las cámaras.

¿Qué hizo Rebeca Castillo tras renunciar a ‘Miss Universe Colombia, El Reality’?

A través de su perfil de Instagram, en el que acumula más de 2.500 seguidores, la representante de Amazonas publicó una imagen con la que divirtió a sus seguidores y mostró que se siente tranquila con cada una de las situaciones que atravesó.

“Sin rencores, porque somos seres en constante evolución (No me acuerdo qué pasó)”.

Miss Amazonas renunció a Miss Universe Colombia | Foto: Canal RCN - Montaje SEMANA

Además, reposteó una historia en la que comprueba que se encontró con Jeins Santos, un preparador de reinas, con quien estará trabajando fuertemente a lo largo de los próximos meses para despertar algunas de sus habilidades y mejorar los puntos y comportamientos que le criticaron el en certamen de belleza del Canal RCN.

“Hola, a todos, me encuentro aquí con la Miss Universe Amazonas, Rebeca Castillo. Ella ya se encuentra aquí en Leticia”, dijo el hombre que tiene en su descripción de redes sociales la siguiente descripción.