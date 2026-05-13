Caquetá se convierte en epicentro mundial de la agenda climática: recibirá cumbre internacional sobre bosques y desarrollo sostenible

Caquetá entra al mapa global de la acción climática. Del 18 al 22 de mayo, el departamento será sede de la 16.ª Reunión Anual del Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF Task Force), considerada una de las plataformas internacionales más relevantes en materia de bosques, cambio climático y desarrollo sostenible.

El encuentro se realizará en Florencia y reunirá a gobernadores y líderes de regiones forestales de América Latina, África e Indonesia, además de representantes de cooperación internacional, comunidades indígenas, sector privado y gobiernos que trabajan en la construcción de estrategias para enfrentar la crisis climática global.

La designación de Caquetá como sede de esta cumbre internacional coincide además con un hecho político y estratégico para la región: el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar fue elegido como presidente del GCF Task Force, una posición desde la cual liderará discusiones globales sobre conservación de bosques tropicales y modelos de desarrollo sostenible.

La reunión tendrá como eje central el concepto de “Nueva Economía Forestal para la Acción Climática: Desarrollo Territorial e Innovación”, una apuesta que busca impulsar modelos económicos capaces de generar empleo, crecimiento e inversión sin destruir los ecosistemas amazónicos.

La iniciativa apunta a promover alternativas de desarrollo enfocadas en la protección de bosques, restauración de tierras degradadas y fortalecimiento de actividades sostenibles en regiones tropicales, en momentos en que el debate mundial sobre deforestación, biodiversidad y transición económica se hace cada vez más importante en la agenda mundial.

El gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar fue elegido como presidente del GCF Task Force, una posición desde la cual liderará discusiones globales sobre conservación de bosques tropicales y modelos de desarrollo sostenible. Foto: Gobernación del Caquetá - API

El evento también servirá como vitrina internacional para mostrar el potencial de la Amazonía colombiana en temas de bioeconomía, innovación y sostenibilidad. La cumbre busca abrir espacios de cooperación, alianzas estratégicas e inversiones orientadas a la conservación ambiental y la producción sostenible.

Desde 2024, Caquetá ha promovido además la integración de otros departamentos amazónicos colombianos al GCF Task Force y ha impulsado la participación del bloque Pacífico como observador dentro de esta red internacional de gobiernos subnacionales comprometidos con la acción climática.

La llegada de esta cumbre representa un movimiento estratégico para el departamento, históricamente asociado a problemáticas como deforestación, conflicto armado y economías ilegales, pero que ahora busca posicionarse como referente internacional en sostenibilidad y gobernanza climática.

El mensaje que quiere enviar Caquetá al mundo es contundente: sí es posible impulsar desarrollo económico, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las comunidades sin sacrificar los bosques ni la biodiversidad amazónica.

Con esta apuesta, Florencia se prepara para convertirse durante cinco días en uno de los principales escenarios globales de discusión sobre el futuro del planeta.