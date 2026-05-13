Mujer fue encontrada muerta en extrañas circunstancias en una casa en Caquetá: dos policías están siendo investigados

Una mujer murió en extrañas circunstancias al interior de una casa ubicada en el municipio de El Doncello, en el departamento de Caquetá, y se está investigando si dos policías podrían estar involucrados en el crimen.

Mujer murió tras caer de un cuarto piso en Bogotá; no estaba sola y el caso es investigado por las autoridades

La víctima fue identificada como Geraldín Velásquez, de 34 años de edad y quien era reconocida en el barrio La Industrial por cuenta de su trabajo en una joyería.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer presentaba heridas ocasionadas por un arma de fuego que, no se descarta, sea institucional.

En la mira hay dos policías porque, al parecer, se encontraban departiendo con Velásquez en la misma vivienda en la que ocurrió todo. No obstante, pese a que en un principio se está investigando como un caso de feminicidio, no se han descartado otras líneas investigativas.

La teniente coronel Carolina Jaramillo, comandante (e) del Departamento de Policía de Caquetá, habló del hecho, más precisamente sobre las hipótesis que se manejan hasta la fecha.

“Informaciones preliminares darían cuenta de que esta persona pudo haber resultado lesionada con un arma de fuego institucional. Algunos testimonios iniciales podrían inferir que esta persona pudo haberse causado dicha lesión. Sin embargo, no somos nosotros los que vamos a determinar la causa de la muerte“, señaló.

La oficial precisó que algunas entrevistas dan cuenta de que Velásquez habría podido consumir bebidas embriagantes antes de lo ocurrido, aunque esto hace parte de la inspección judicial que se hizo en el lugar de los hechos por parte de las unidades de investigación criminal.

Además, la coronel Jaramillo se refirió a los uniformados que están siendo investigados en este momento por su posible responsabilidad en la muerte de la víctima.

Los hechos son materia de investigación.

“Desconozco detalles de la vida privada de estas personas. Algunos de los que se encontraban en el lugar sugieren que podía haber una relación sentimental entre alguno de los uniformados y la persona que falleció“, manifestó.

Por el momento, no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó y las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo que ocurrió con Geraldín Velásquez.