Papá e hijo fueron hallados muertos después de que el hombre le dijera a su exesposa: “Se va a acordar de mí toda la vida”

Una verdadera tragedia se presentó en el municipio de Tauramena, en Casanare, después de que se confirmara la muerte de un hombre y su hijo en extrañas circunstancias.

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La víctima mayor fue identificada como Diomedes Montejo Celis, quien se desempeñaba como conductor del alcalde del mencionado municipio. Por su parte, el menor tenía 13 años de edad.

En el caso hay una frase que ha llamado la atención y que dijo el hombre que, pocas horas después, falleció al parecer por cuenta de disparos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el papá y la mamá del menor tenían acuerdos establecidos debido a que se encontraban en proceso de divorcio, por lo que acudieron a la Comisaría de Familia para llegar a estos consensos.

Al interior de la vivienda fue hallada una pistola. Foto: Getty Images

En medio de esto, Montejo Celis llegó hasta la vivienda de la mujer el pasado viernes, 8 de mayo, para recoger a su hijo. Sin embargo, según la información de las autoridades, en ese momento hubo resistencia por parte de la madre a que el sujeto se llevara al niño.

Finalmente, y pese a la discusión, el hombre recogió al pequeño, pero dejó una frase que generó gran preocupación y alerta a la mamá: “Se va a acordar de mí toda la vida”.

Ante la supuesta amenaza que le había hecho, la mujer le avisó a las autoridades y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes, que en este caso es la Ruta Rosa, debido a que explicó que Montejo Celis habría dicho estas palabras ante la negativa de no querer volver a vivir con él.

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Todo apunta a que el sujeto y el menor de edad no pasaron la noche en la vivienda que era de su propiedad. Sin embargo, en horas de la madrugada, algunos vecinos escucharon disparos dentro del lugar, por lo que informaron a la Policía.

Algunos uniformados se desplazaron hasta el inmueble para verificar qué había pasado; fue entonces cuando hicieron el hallazgo: Diomedes Montejo Celis se encontraba con signos vitales, pero en estado crítico, mientras que su hijo ya había fallecido.

El hombre fue trasladado de urgencia hasta un centro médico, pero finalmente murió por cuenta de la gravedad de las heridas que presentaba.

Las autoridades investigan este presunto caso de violencia vicaria. Foto: Policía de Miami-Dade

En medio de las pesquisas que se hicieron en la casa, las autoridades hallaron un arma que sería propiedad de la Alcaldía y que, al parecer, el sujeto habría sacado y usado sin permiso.

Por el momento, la principal hipótesis es que el Montejo Celis le habría quitado la vida a su hijo y después habría atentado contra la suya. No obstante, no se descartan otras líneas.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo ocurrido al interior del inmueble para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió en este lamentable hecho.