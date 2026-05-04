Joven habría asesinado con un cuchillo a su mamá en una casa en Antioquia: esta es la identidad de la mujer

Un macabro crimen se registró al interior de una casa en el municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia. Al parecer, un hombre asesinó a su mamá el pasado sábado 2 de mayo.

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La víctima fatal fue identificada como María Teresa Martínez, de 45 años de edad. Por su parte, sobre el agresor se conoce que tiene 26 años de edad, antecedentes judiciales y supuestos problemas de salud mental.

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, la jornada transcurría con normalidad, pero todo cambió cuando vecinos del sector comenzaron a escuchar gritos provenientes de la vivienda.

Ante esto, dieron aviso a la Policía y en pocos minutos algunos uniformados hicieron presencia en la zona. En un principio, intentaron que les abrieran la puerta, pero finalmente tuvieron que forzarla para ingresar.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Policía de Miami-Dade

Al entrar al lugar, se encontró una escena muy impactante: el cuerpo de la mujer tenía heridas que, al parecer, fueron causadas por un cuchillo, lesiones que la llevaron a la muerte en ese mismo lugar.

Tras revisar en una habitación, hallaron al hombre de 26 años, hijo de la víctima. Según las primeras informaciones, estaba acostado en una cama, tenía el cuchillo y, además, también estaba lesionado.

De un momento a otro, el joven amenazó a un policía en medio del procedimiento. Afortunadamente, otro uniformado accionó su arma de dotación y terminó hiriendo al agresor, quien fue llevado a un centro médico y se encontraría en estado crítico. Además, también impactó a su compañero.

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De acuerdo con la Policía, este sujeto tiene antecedentes judiciales por delitos como porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

Por ahora, es el principal sospechoso del crimen; se piensa que él mató a su mamá, pero aún no se saben bien las razones por las que lo hizo.

El joven habría cometido el crimen con un cuchillo. Foto: Foto: Getty Images

A todo esto, además, se suma que el señalado agresor tendría problemas de salud mental y drogadicción.

Las autoridades están realizando las investigaciones necesarias para aclarar qué pasó dentro de la casa, mientras se espera el progreso del estado de salud del joven.