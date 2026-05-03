Citó a su mejor amigo para pagarle una deuda millonaria y lo asesinó: Lo que habría detrás de un crimen en Villavicencio

Un nuevo caso que involucra a un uniformado de la Policía Nacional ha generado conmoción en Villavicencio. El asesinato de Jerson Elías Chaparro Díaz, un joven emprendedor y propietari de una veterinaria, estaría relacionado con una deuda de 20 millones de pesos que, según sus familiares, debía ser saldada el mismo día en que ocurrió el crimen.

El desgarrador mensaje de joven que perdió a su mamá y a su hermano en ataque criminal en Soledad, Atlántico

De acuerdo con la madre de la víctima, Chaparro habría sido citado en la mañana del pasado 1 de mayo por un policía activo, identificado como Carlos Fabián Ramírez Sánchez, con quien mantenía una relación de años. Ambos se conocían desde su juventud en el barrio Trece de Mayo y sostenían contacto debido al préstamo de dinero que el hoy fallecido le habría hecho al uniformado.

El encuentro se produjo hacia las 7:00 a. m. en la avenida Maracos, en cercanías al comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Según las autoridades, el uniformado llegó en un vehículo institucional, conocido como “Patrulla Púrpura”, descendió del automotor y abordó la camioneta en la que se encontraba Chaparro. Minutos después, se escuchó una detonación que terminó con la vida del joven empresario.

Tras los hechos, el policía habría abandonado el lugar en el mismo vehículo oficial; sin embargo, fue interceptado poco después por otros uniformados. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, confirmó que el señalado fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Misterio en Bogotá: hallan muerto a conductor de plataforma tras desaparecer en el centro

El caso ha generado indignación no solo por las circunstancias del crimen, sino por el perfil de la víctima. Jerson Chaparro era reconocido en su comunidad como un joven trabajador y emprendedor. Su muerte ha causado un fuerte impacto entre familiares y vecinos, especialmente porque deja un hijo de aproximadamente dos años y a su pareja en estado de embarazo.

Por otra parte, la principal testigo fue su madre, Jenny Díaz, quien persiguió a su hijo por tener un “latir en su corazón” de que no era normal una citación a las afueras de la ciudad, ya que siempre el uniformado iba a la veterinaria. Lamentablemente,, vio todo lo sucedido y, aunque intentó auxiliar a su hijo, no pudo hacer nada por los impactos de bala.

@stevenlievano 💔 Una amistad que cambió para siempre… Video completo en el link de mi descripción 👆 ♬ sonido original - Steven Liévano

Mientras tanto, las autoridades adelantan la recolección de pruebas para determinar con exactitud lo sucedido y establecer responsabilidades.

La principal hipótesis, hasta ahora, apunta a un conflicto económico que habría desencadenado la tragedia, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

La familia de la víctima exige justicia y claridad en un caso mientras el principal involucrado está en poder de la Fiscalía.