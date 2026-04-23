Video: Así fue el aterrizaje de emergencia que evitó una tragedia en Villavicencio

El 2026 ha estado marcado por varios episodios que han sacudido la aviación en Colombia, con accidentes que han dejado víctimas y han encendido las alertas sobre la seguridad aérea en el país. En cuestión de meses, distintas emergencias han puesto en evidencia los riesgos en vuelos de diferentes características.

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Uno de los casos que más impacto generó fue el accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez, tras el siniestro de una aeronave en Boyacá, un hecho que conmocionó al país y abrió interrogantes sobre las condiciones del vuelo.

Un video grabado por Weisman Mora dejó ver una alerta en el tablero minutos antes del vuelo. Foto: Instagram @waisman_mora - X @RadNalCo

A este episodio se sumó la tragedia de una aeronave de Satena, que se estrelló en Norte de Santander y dejó varias víctimas fatales, convirtiéndose en uno de los hechos más graves del año en la aviación civil.

Primeras imágenes del avión de Satena estrellado en Norte de Santander Foto: cortesía

Más recientemente, un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en el sur del país, dejando un saldo trágico que volvió a poner el foco en las condiciones operativas, técnicas y humanas detrás de este tipo de emergencias.

En medio de este contexto, cada nuevo incidente aéreo genera mayor atención y preocupación. Así ocurrió en las últimas horas en los Llanos Orientales, donde una maniobra evitó que la historia terminara de forma similar.

Momentos de alta tensión se vivieron en el Aeropuerto Vanguardia, ubicado en Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia que por poco termina en tragedia, pero que finalmente no dejó personas heridas.

El hecho ocurrió cuando la avioneta presentó una aparente falla en pleno vuelo, lo que obligó al piloto a ejecutar un descenso de emergencia en esta terminal aérea, una de las más importantes de la región de los Llanos Orientales.

En el video, que se ha difundido rápidamente en redes sociales, se observa cómo la aeronave se aproxima a la pista con serias dificultades. Durante el descenso, el avión se ladea de manera pronunciada, lo que hace pensar que podría perder el control en cualquier momento.

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“Se viene ladeando muchísimo, se va a voltear”, se escucha decir a la persona que graba el video, evidenciando el nerviosismo del momento. La grabación capta segundos críticos en los que la aeronave parece inestable antes de tocar tierra.

Sin embargo, en una maniobra que ha sido calificada como impresionante, el piloto logra estabilizar la avioneta en el último instante y aterrizar de forma abrupta, levantando polvo sobre la pista. “Uy, no, qué maniobra tan impresionante”, añade el testigo y quien estaba grabando lo sucedido.

Según la información preliminar, la emergencia habría sido provocada por una falla técnica, aunque serán las autoridades aeronáuticas las encargadas de determinar las causas exactas del incidente.

Tras el aterrizaje, organismos de emergencia hicieron presencia en el lugar para verificar la situación y atender a los ocupantes de la aeronave. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El hecho ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan la pericia del piloto, señalando que su rápida reacción fue determinante para evitar una tragedia en esta zona del país.