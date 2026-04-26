Chelsea ganó y se define la final de la FA Cup 2026: se enfrentará al Manchester City en Wembley

Este domingo 26 de abril de 2026 se conocieron los finalistas de una nueva edición de la FA Cup, la competencia más antigua en la historia del fútbol inglés y del mundo. Los equipos que disputarán uno de los trofeos más emblemáticos del balompié son el Chelsea y el Manchester City

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El Chelsea logró imponerse hoy tras un resultado de 1-0 ante el Leeds United. En el desarrollo del encuentro, el primer y único golpe del encuentro llegó a mano del conjunto de los ‘Blues’ en el minuto 23 tras un cabezazo del capitán del equipo, Enzo Fernández, por medio de un centro del portugués Pedro Neto. Este fue el tanto número 13 del argentino durante la temporada y el segundo en la competencia de la FA Cup.

Chelsea vs. Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final Foto: Getty Images

Ya en el transcurso del segundo tiempo, Leeds United mostró mayor poder ofensivo en el campo, buscando opciones para llegar al empate y soñar con Wembley. Jugadores como Dominic Calvert-Lewin generaron ocasiones de peligro, que fueron detenidas por el guardameta del Chelsea, Robert Sánchez.

El Chelsea mantuvo la ventaja que consiguió en el primer tiempo, permitiéndole ganar el encuentro y clasificar a la final. El conjunto del debutante técnico, Calum McFarlane, tras la salida de Liam Rosenior, disputará su final número 18 de la competencia.

Ahora el equipo se medirá ante el Manchester City de Pep Guardiola, quien el sábado 25 consiguió la victoria al imponerse 2-1 ante el Southampton en un encuentro donde los tantos llegaron en el último tramo del juego. Los goles del conjunto Citizen fueron por medio del jugador belga Jérémy Doku y el volante español Nico González. El descuento por parte de Southampton vino del inglés Finn Azaz.

La final se disputará el 16 de mayo de 2026.

Palmarés de la FA Cup

Durante la historia de la FA Cup, los máximos ganadores del torneo que comenzó desde el año 1871, estos son los clubes ingleses que ganaron más veces la competencia:

Los equipos con más FA Cup son:

Equipo FA Cups Arsenal 14 Manchester United 13 Tottenham Hotspur 8 Chelsea 8 Liverpool 8 Aston Villa 7 Manchester City 7 Newcastle United 6 Blackburn Rovers 6 Everton 5 West Bromwich Albion 5 Wolverhampton 4 Bolton Wanderers 4 Sheffield United 4 Sheffield Wednesday 3 West Ham United 3 Preston North End 2 Huddersfield Town 2 Old Etonians 2 Portsmouth 2 Sunderland 2 Nottingham Forest 2 Crystal Palace 1 Leicester City 1 Huddersfield 1 Southampton 1 Oxford Univesity 1 Royal Engineers 1 Derby County 1 Leeds United 1 Burnley 1 Cardiff City 1 Blackpool 1 Clapham Rovers 1 Notts County 1 Barnsley 1 Charlton Athletic 1 Wigan Athletic 1 Old Carthusians 1 Blackburn Olympic 1 Bradford City 1 Ipswich Town 1 Coventry City 1 Wimbledon 1