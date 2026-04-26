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Chelsea ganó y se define la final de la FA Cup 2026: se enfrentará al Manchester City en Wembley

El equipo londinense cumplió y avanzó a Wembley en la búsqueda de su noveno título en la competición

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Redacción Semana
26 de abril de 2026 a las 11:03 a. m.
Chelsea vs. Leeds United.
Chelsea vs. Leeds United. Foto: PA Images via Getty Images

Este domingo 26 de abril de 2026 se conocieron los finalistas de una nueva edición de la FA Cup, la competencia más antigua en la historia del fútbol inglés y del mundo. Los equipos que disputarán uno de los trofeos más emblemáticos del balompié son el Chelsea y el Manchester City

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El Chelsea logró imponerse hoy tras un resultado de 1-0 ante el Leeds United. En el desarrollo del encuentro, el primer y único golpe del encuentro llegó a mano del conjunto de los ‘Blues’ en el minuto 23 tras un cabezazo del capitán del equipo, Enzo Fernández, por medio de un centro del portugués Pedro Neto. Este fue el tanto número 13 del argentino durante la temporada y el segundo en la competencia de la FA Cup.

El argentino Enzo Fernández abrió el marcador en el encuentro entre Chelsea y Manchester City
Chelsea vs. Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final Foto: Getty Images

Ya en el transcurso del segundo tiempo, Leeds United mostró mayor poder ofensivo en el campo, buscando opciones para llegar al empate y soñar con Wembley. Jugadores como Dominic Calvert-Lewin generaron ocasiones de peligro, que fueron detenidas por el guardameta del Chelsea, Robert Sánchez.

El Chelsea mantuvo la ventaja que consiguió en el primer tiempo, permitiéndole ganar el encuentro y clasificar a la final. El conjunto del debutante técnico, Calum McFarlane, tras la salida de Liam Rosenior, disputará su final número 18 de la competencia.

Ahora el equipo se medirá ante el Manchester City de Pep Guardiola, quien el sábado 25 consiguió la victoria al imponerse 2-1 ante el Southampton en un encuentro donde los tantos llegaron en el último tramo del juego. Los goles del conjunto Citizen fueron por medio del jugador belga Jérémy Doku y el volante español Nico González. El descuento por parte de Southampton vino del inglés Finn Azaz.

La final se disputará el 16 de mayo de 2026.

Palmarés de la FA Cup

Durante la historia de la FA Cup, los máximos ganadores del torneo que comenzó desde el año 1871, estos son los clubes ingleses que ganaron más veces la competencia:

Los equipos con más FA Cup son:

EquipoFA Cups
Arsenal 14
Manchester United13
Tottenham Hotspur8
Chelsea 8
Liverpool 8
Aston Villa7
Manchester City7
Newcastle United 6
Blackburn Rovers6
Everton5
West Bromwich Albion5
Wolverhampton4
Bolton Wanderers4
Sheffield United4
Sheffield Wednesday3
West Ham United3
Preston North End2
Huddersfield Town2
Old Etonians2
Portsmouth2
Sunderland2
Nottingham Forest2
Crystal Palace1
Leicester City1
Huddersfield1
Southampton1
Oxford Univesity1
Royal Engineers1
Derby County1
Leeds United1
Burnley1
Cardiff City1
Blackpool1
Clapham Rovers1
Notts County1
Barnsley1
Charlton Athletic1
Wigan Athletic1
Old Carthusians1
Blackburn Olympic1
Bradford City1
Ipswich Town1
Coventry City1
Wimbledon1