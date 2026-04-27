Independiente Medellín vs Cusco FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores

Por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, Cusco FC e Independiente Medellín se enfrentan el jueves 30 de abril desde las 21:00 horas, en el estadio Atanasio Girardot.

Así llegan Independiente Medellín y Cusco FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín no pudo ante Flamengo en el Jornalista Mário Filho.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores

Cusco FC llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Estudiantes.

Ambos equipos deberán aprovechar el momento y sumar un triunfo para avanzar en la tabla. Cusco FC está en el último lugar y aún no logró conseguir unidades. El Poderoso de la Montaña es el anteúltimo en la zona y sumó 1 unidad.

El encuentro será supervisado por Gery Vargas Carreño, el juez encargado.

Próximos partidos de Independiente Medellín en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 19:30 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Cusco FC en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 17:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Independiente Medellín y Cusco FC, según país