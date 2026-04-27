Bogotá avanza en proyecto para atraer grandes eventos de fútbol a la capital: va a segundo debate en el Concejo

Este lunes 27 de abril se realizó un nuevo avance en el objetivo de la Alcaldía Mayor de Bogotá: el proyecto de Acuerdo 304 de 2026, que fue presentado por la administración distrital con la meta de realizar grandes eventos de fútbol en la ciudad, entre ellos encuentros de la selección colombiana de fútbol, tuvo su primera aprobación en primer debate.

El ambicioso plan de Bogotá para buscar la sede de la Selección Colombia: “El punto inicial es el partido de despedida del próximo 29 de mayo”

La meta del distrito es abrir puertas para la capital del país, consolidándose como un espacio capaz de realizar eventos deportivos a nivel internacional.

La decisión fue tomaada en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, donde 8 votos fueron por el sí y 3 por el no. Con esto, ahora la iniciativa de la alcaldía pasa a una siguiente fase, segundo debate en la plenaria del Concejo.

Selección Colombia Foto: Federación Colombiano de Fútbol

“Estos eventos tienen un impacto económico significativo: estimamos que un solo partido puede generar cerca de $ 19 mil millones, gracias al aumento del turismo, la ocupación hotelera y las ventas en comercio, restaurantes y transporte”, destacó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

¿Qué presenta la propuesta de la Alcaldía?

El proyecto de la Alcaldía de Bogotá busca como meta la creación de unos incentivos para atraer grandes eventos del fútbol profesional, incluyendo encuentros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), para así poder hospedar partidos de la selección a nivel internacional.

De acuerdo con el secretario de gobierno, Gustavo Quintero, se realizará una reactivación económica mostrando avances en los sectores de empleo, comercio y turismo, impulsando a Bogotá para traer a la selección colombiana a las familias de la capital.

“Bogotá es la casa de todas y de todos, y queremos que sea también la casa de la Selección Colombia”, comentó el secretario Quintero en su cuenta de X.

En la propuesta realizada por el distrito se abarcan beneficios tributarios con fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2036 en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en las estampillas distritales, las cuales son válidas para partidos de fútbol de la selección.

La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán insiste en la llegada del deporte internacional y en que Bogotá sea una opción fuerte para futuros eventos deportivos.

A mediados del año 2025, se anunció la construcción de la primera fase del nuevo estadio El Campín

Este proyecto hace parte de la APP El Campín, la cual tiene como objetivo renovar no solamente el estadio, el cual tendría capacidad para 50.000 espectadores, sino que genera una apuesta para fortalecer los espacios de entretenimiento y cultura en la zona aledaña.