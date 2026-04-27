Alerta sanitaria en Bogotá: proliferación de roedores pone en jaque a varias localidades

La capital colombiana enfrenta un desafío de salud pública que ha encendido las alarmas en diversos sectores residenciales. La acumulación descontrolada de desechos y la deficiente gestión de escombros en las inmediaciones de los depósitos de basura han provocado una proliferación masiva de ratas.

Estas son las localidades de Bogotá que más se inundan en temporada de lluvias

Este fenómeno, que ya no se limita a las alcantarillas, ha comenzado a invadir la cotidianidad de los hogares, generando un clima de zozobra entre los vecinos que ven amenazada su integridad sanitaria.

Según lo que presentó La FM, localidades como Barrios Unidos, Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar reportan hoy la mayor cantidad de incidentes. Un caso particularmente alarmante ocurre en el sector de Pablo VI, donde la comunidad ha registrado cómo estos animales han desarrollado la habilidad de escalar estructuras para penetrar en los apartamentos de niveles superiores.

Esto está pasando en el barrio Pablo VI de la localidad de Teusaquillo.



La epidemia de ratas que se vive en ese barrio contrasta con la inacción de la secretaría de salud.



Señor secretario @Gerson_bermont le

Solicitó actúe de forma inmediata ante esta plaga de ratas que está… pic.twitter.com/ZDZGSOCBjC — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) March 2, 2026

El factor común en estas zonas es el estado de los contenedores distritales; estos depósitos, diseñados para organizar la recolección, se han convertido en focos de infección debido a que se utilizan sin respetar las frecuencias de recolección ni la clasificación de residuos, creando el hábitat perfecto para la reproducción de plagas.

La mala disposición de residuos aumenta la probabilidad de que roedores hagan presencia en la capital colombiana Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Intervenciones técnicas frente a la emergencia

Desde la Secretaría de Salud se ha reconocido la magnitud del problema. Las autoridades sanitarias han mapeado más de 150 lugares de alta sensibilidad donde se concentran madrigueras activas.

“Alrededor de 153 puntos en los cuales se ha hecho la intervención, verificando la presencia de madrigueras y aplicando control químico”, precisó Diana Walteros, subdirectora de vigilancia en salud pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, a La FM.

En estas zonas, equipos técnicos ejecutan protocolos de control químico para contener la expansión.

Se estima que la raíz de esta crisis reside en la disposición irregular de restos de comida y materiales de construcción en espacios públicos, sumado a establecimientos comerciales que operan sin protocolos estrictos de salubridad.

Se han identificado distintos puntos en la ciudad donde se adelantan labores con el fin de poder hacer control de roedores. Foto: Getty Images

El impacto en la vida diaria de los barrios

Libardo Rincón, líder social del barrio San Andrés en Kennedy, en conversación con La FM dijo: “Ya nos toca estar todo el tiempo armados con escobas y palos porque se nos meten las ratas por cualquier hueco”.

Por su parte, en el sur de la ciudad, el miedo a posibles ataques o enfermedades transmitidas por mordeduras ha transformado la rutina de los padres de familia, quienes ahora restringen el paso de niños y animales domésticos por ciertos senderos y parques.

Nuevo avistamiento de oso de anteojos en La Calera: así puede cuidar al animal

Para enfrentar esta contingencia, el Distrito ha habilitado canales de reporte a través de la línea de emergencias y las subredes de salud.

Sin embargo, los ciudadanos enfatizan que, más allá de las fumigaciones periódicas, la solución requiere una reforma integral en el modelo de aseo urbano y una vigilancia más estricta sobre las obras civiles que remueven el subsuelo sin planes preventivos de control de vectores.