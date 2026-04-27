Nuevo avistamiento de oso de anteojos en La Calera: así puede cuidar al animal

Para mantener la fauna natural de las zonas vecinas a Bogotá, las autoridades han reiterado la importancia de mantener protocolos de protección tanto para los animales como para las comunidades. Este tipo de situaciones suele activar mecanismos de monitoreo y recomendaciones orientadas a evitar riesgos, especialmente cuando se trata de especies protegidas.

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En distintos puntos de la región andina, el avistamiento de animales como el oso de anteojos ha sido interpretado como parte de sus desplazamientos naturales. Estas apariciones, aunque poco frecuentes en áreas cercanas a centros poblados, hacen parte de dinámicas ecológicas asociadas a la búsqueda de alimento o a la conexión entre hábitats fragmentados.

Este año se han dado múltiples avistamientos de estos ejemplares. Foto: Suministradas

Fue en ese contexto que se confirmó la presencia de un ejemplar de oso de anteojos en el municipio de La Calera. Según informó la administración local, el avistamiento se registró en el sector de Las Piedras, en la vereda El Rodeo, lo que llevó a la activación de protocolos para proteger tanto al animal como a los habitantes de la zona.

De acuerdo con el reporte, el ejemplar corresponde a un individuo juvenil que se encuentra en tránsito por corredores biológicos de la región. Las autoridades indicaron que se prevé que el animal transite por las veredas El Volcán, Quisquiza y Buenos Aires para regresar a su hábitat natural.

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Ante esta situación, se emitió una guía dirigida a la comunidad con el fin de prevenir incidentes. Entre las principales recomendaciones se encuentra no acercarse al animal, no intentar alimentarlo ni intervenir en su desplazamiento. Estas medidas buscan evitar alteraciones en su comportamiento y reducir riesgos tanto para las personas como para el ejemplar.

Las autoridades también recordaron que el oso andino es una especie protegida y cumple un papel clave en los ecosistemas. “El oso andino es una especie protegida y fundamental para los ecosistemas”, señalaron, destacando su rol en la dispersión de semillas y el equilibrio de los bosques de niebla y páramos.

Este tipo de avistamientos se relaciona con procesos ecológicos más amplios. El oso de anteojos es el único oso de Suramérica y habita principalmente en zonas de montaña, donde cumple funciones esenciales para la conservación ambiental. Su presencia está asociada a ecosistemas estratégicos que también son fundamentales para el suministro de agua y la biodiversidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el seguimiento al animal continuará mientras se desplaza por la región, con el objetivo de garantizar su retorno seguro a áreas de conservación. En paralelo, se hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las indicaciones y evitar acciones que puedan poner en riesgo tanto a la fauna silvestre como a la comunidad.