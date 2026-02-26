CÁPSULA

Cámaras trampa captan al menos tres osos de anteojos en zona rural de Fómeque

El registro se logró mediante cámaras trampa instaladas en ecosistemas de bosque altoandino como parte de un proceso de monitoreo de fauna silvestre.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
Uno de los tres osos de anteojos captados por las cámaras trampa en Fómeque
Uno de los tres osos de anteojos captados por las cámaras trampa en Fómeque

La Administración Municipal de Fómeque confirmó el registro de al menos tres ejemplares de oso de anteojos en la zona de influencia del municipio, tras la revisión de imágenes captadas por cámaras trampa ubicadas estratégicamente en ecosistemas de bosque altoandino.

El hallazgo hace parte de un proceso de monitoreo adelantado por el Área Ambiental de la Alcaldía, orientado a reconocer, registrar y caracterizar las especies de fauna silvestre que habitan el territorio. La información recopilada busca fortalecer las estrategias de conservación y aportar insumos para la protección del patrimonio natural local.

Para el desarrollo de este trabajo se adquirieron e instalaron seis cámaras trampa en diferentes áreas de importancia ecológica. Estos dispositivos permitieron evidenciar la presencia del oso de anteojos, especie considerada vulnerable en Colombia y clave para el equilibrio de los ecosistemas andinos.

El alcalde de Fómeque, Esneider Acosta, se refirió al resultado del monitoreo y reiteró el compromiso institucional con la conservación ambiental. “Para nuestra administración, la protección del medio ambiente no es solo un discurso, es una acción permanente. El registro de al menos tres osos de anteojos demuestra que en Fómeque estamos trabajando por la conservación de la biodiversidad y la protección de nuestros ecosistemas”, afirmó.

El mandatario también destacó la importancia de la participación ciudadana en estos procesos. “Invitamos a todos los ciudadanos a convertirse en aliados de la conservación. El oso de anteojos es un símbolo de vida y equilibrio ambiental. Proteger su hábitat es garantizar el futuro de nuestras próximas generaciones y el desarrollo sostenible de nuestro municipio”, señaló.

La Administración Municipal informó que continuará con las estrategias de monitoreo, educación ambiental y protección de la fauna silvestre en el municipio.

Noticias Destacadas