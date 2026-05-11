Tumaco recibirá 7,4 millones de galones de combustible para fortalecer el abastecimiento en Nariño

Avanza en la consolidación del Plan de Abastecimiento de Combustibles para el suroccidente colombiano, una estrategia liderada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el director de Hidrocarburos, Julián Flores, con la que se busca garantizar el suministro de gasolina y diésel en departamentos como Nariño, una región que históricamente ha enfrentado problemas de desabastecimiento.

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Como parte de este proceso, este lunes arribará al Puerto de Tumaco el buque Willard J., procedente de Estados Unidos, luego de atravesar el Canal de Panamá, con un cargamento de 7.400.000 galones de combustible. La operación contempla el transporte de 1.700.000 galones de diésel y 5.700.000 galones de gasolina.

De acuerdo con la información oficial, la maniobra incluye carga en la Refinería de Cartagena (Reficar), con el propósito de fortalecer la capacidad logística y operativa para asegurar el suministro energético en el Pacífico colombiano.

El Gobierno señaló que esta operación hace parte de la meta planteada desde 2025 para garantizar el abastecimiento pleno de combustibles en Nariño, una situación que durante años afectó el transporte, el comercio y las actividades económicas de la región.

Plan de abastecimiento de combustibles Foto: Suministrada/ API

La estrategia también busca reducir la dependencia del transporte terrestre de larga distancia, así como disminuir los costos logísticos asociados al abastecimiento de combustible en el suroccidente del país.

Según lo informado, la articulación entre el sector público y Tumaco Pacific Port ha permitido optimizar los tiempos de descarga y distribución del combustible, con el fin de garantizar el suministro para la movilidad y las actividades productivas de la población.

Con esta operación, el Puerto de Tumaco fortalece su papel dentro de la logística energética para el abastecimiento de combustibles en el suroccidente colombiano.