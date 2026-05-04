Greenpeace pide que la transición energética se traduzca en acciones concretas tras conferencia en Santa Marta

En el cierre de la ‘Conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles’ en Santa Marta, Greenpeace señaló que existe voluntad de avanzar pese a la brecha entre compromisos y acción, y que los espacios solo serán relevantes si se traducen en medidas concretas en el contexto de la agenda climática global.

“La transición energética no puede seguir siendo una promesa. Ya está en marcha, y lo que está en juego ahora es si se hace de manera justa, planificada y con financiamiento, o de forma desordenada y con mayores costos para las personas y la naturaleza”, afirmó Laura Caicedo, vocera de Greenpeace Colombia.”

La organización indicó que la transición trasciende ciclos políticos y depende de decisiones de Estado frente a la crisis climática, energética y de biodiversidad.

Asimismo, destacó la necesidad de vincular el debate con la vida cotidiana, desde la producción y acceso a la energía para actividades básicas como cocinar, transportarse y trabajar. Colombia tiene oportunidad de avanzar hacia un modelo basado en fuentes renovables como sol y viento y fortalecer la resiliencia energética del país en transición energética.

Para Greenpeace, Santa Marta no es un punto de llegada, sino el inicio de un proceso que debe incidir en la cooperación internacional.

“Esta conferencia fue un gran espacio para poner la transición energética en la agenda de cara a la COP del clima. Hay voluntad, hay un aire fresco que se celebra, pero esto es solo el comienzo: se necesita más tiempo para que este proceso madure como un verdadero espacio de diálogo que informe la toma de decisiones en este y otros ámbitos de cooperación sobre los temas centrales de la energía. Sin embargo, no puede ser una excusa para dilatar el cumplimiento de compromisos nacionales ya asumidos en materia de reducción de emisiones, protección de ecosistemas e inclusión de las personas”.

En este contexto, la organización pidió que los resultados se traduzcan en compromisos concretos rumbo a la COP31 en Turquía, con mayor ambición y justicia social y ambiental, según lo discutido en la conferencia reciente.