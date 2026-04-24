Este es el nuevo CAM de Envigado: posee dos torres interconectadas con el Palacio Municipal

La Alcaldía de Envigado informó sobre la finalización de una de las obras más esperadas por la ciudadanía del municipio, donde fue inaugurado el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM) de Envigado.

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De acuerdo con el alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, este es un sueño que el municipio tiene desde hace 26 años, en donde han transcurrido seis administraciones municipales y 4 exalcaldes que estuvieron apoyando la ejecución del proyecto.

“Esta obra se la merecen todos y cada uno de los envigadeños. Es un espacio donde los vamos a poder atender en un sitio donde estarán la mayoría de las secretarías. Donde van a ser atendidos con todas las condiciones de seguridad y de accesibilidad. Esta obra ha permitido que Envigado se atreviera a soñar, y lo logró”, comentó el alcalde Cardona.

La infraestructura, que tuvo una inversión de $200.150 millones de pesos y estuvo financiada por el municipio, así como por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es un área construida de 20.400 m², la cual se encuentra distribuida en dos torres conectadas entre sí. La torre norte tiene un total de 16 pisos, mientras que la torre sur, 15.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Envigado, el primer piso del nuevo Centro Administrativo Municipal estará principalmente enfocado en todos los trámites y servicios administrativos para atender a la población residente de Envigado. Se instalarán taquillas, puntos de información junto con un sistema de turnos y agendamientos previos para poder manejar los tiempos de manera más eficiente y así dar una mejor experiencia a los ciudadanos.

Característica del edificio

Este edificio tiene a su disposición 1.025 puestos de trabajo que se distribuyen a las distintas secretarías del distrito, así como otros servicios como oficinas, salas de lactancia, consultorio médico, punto de enfermería y condiciones para accesibilidad inclusiva.

Asimismo, el centro administrativo tendrá una plazoleta, lobby principal y un auditorio disponible tanto para los funcionarios de la alcaldía como para la comunidad de Envigado, con una capacidad de 306 personas.

También habrá salones múltiples, salas de reuniones, un gimnasio, un comedor, espacios para descansar, una sala de audiencias, un estudio de grabación junto con una terraza panorámica.

Factor ambiental del edificio

Uno de los puntos que más destaca de la nueva sede administrativa del Envigado es por su elemento ambiental, ya que, informa la alcaldía, esta fue diseñada bajo unos parámetros de arquitectura bioclimática, esto con el propósito de aprovechar las condiciones que se viven en la región para poder ofrecer unos espacios naturales, mejorando el confort técnico y lumínico de los ciudadanos. De esta manera, se busca reducir el consumo eléctrico en el municipio junto con la disminución de la huella de carbono.

El edificio tiene a su disposición paneles solares, una ventilación natural, agua que es usada de manera eficiente y materiales sostenibles. Es por estos recursos ambientales que la CAM recibiera el pasado octubre del 2025 una certificación preliminar EDGE, la cual es una referencia internacional para comprobar aquellas infraestructuras sostenibles que presentan un ahorro de energía y agua de un 20%